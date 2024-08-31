Silifke'de hasat başladı: İlk ürünler 25 TL'den satıldı
Mersin’in Silifke ilçesinde üzün hasadı başladı. Üzümün kilogram fiyatı ise 25-30 liradan alıcı buldu.
8 bin 100 dekarlık üzüm üretimine sahip Mersin’in Silifke ilçesinde Gündüzler Mahallesi'nde sofralık üzüm hasadı başladı. İlk hasat edilen üzümler, bahçede kilogram fiyatı 25-30 liradan satıldı.
Hasat sırasında konuşan Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, Silifke'nin tarımsal anlamda önemli bir ilçe olduğunu belirterek, “Toprak verimli olabilir, ancak insanlar çalışkan olmazsa ürün alınamaz, verim alınamaz. Burada Allah her iki nimeti bir araya getirmiş. İnsanların gayreti, çalışkanlığı, gücü bu toprakların bereketidir. Bu nedenle burada yetişen 12 çeşit üzümü elde edebiliyoruz. Üzüm bitiyor hemen sonra erik hasadı başlıyor” dedi.
Hasada katılan Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, üreticilere bol kazanç diledi.
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