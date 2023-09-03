Yayınlanma: 03.09.2023 - 12:21

Güncelleme: 03.09.2023 - 12:21

Silvina Luna hakkında çıkan haberler ardından Luna'nın kim olduğu merak edildi. Yurttaşlar, Silvina Luna'nın hayatını araştırmaya başladı. Peki, Silvina Luna kimdir, kaç yaşında, nereli? Silvina Luna neden öldü?

SİLVİNA LUNA KİMDİR?

Silvina Luna, 21 Haziran 1980'de Rosario, Santa Fe, Arjantin'de doğdu. Eğitimini 17 yaşında tamamlayarak taşındığı Buenos Aires'te sekreter ve model olarak çalışmaya başladı. Ardından Arjantin'e dönmeden önce bir yıl yaşadığı Miami'de Big Brother 2 yarışmasına katıldı.

Son dönemlerinde Ricardo Piñeiro Modellik Ajansı adına modellik yaparken Celebrity Splash! adlı yarışmada yer aldı.

Aynı zamanda Julio Chávez'den oyunculuk dersleri aldıktan sonra bazı TV yapımlarında konuk oyuncu olarak ekranlara geldi.

SİLVİNA NEDEN ÖLDÜ?

Temmuz 2014'te böbrek taşı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Neden olarak kalçasında metakrilat kullandığını söylediği estetik cerrahını suçlayan Luna, 31 Ağustos 2023'te kötü geçen bir estetik ameliyatın ardından gerçekleşen komplikasyonlar nedeniyle Buenos Aires, Arjantin'de en verimli zamanında 43 yaşında hayata veda etti