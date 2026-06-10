Şimdi ekin, sezon bitmeden hasat edin: Haziranda ekebileceğiniz sebzeler ve otlar

İlkbaharın sona ermesiyle birlikte ekim döneminin bittiğini düşünenler yanılıyor. Uzmanlara göre haziran ayı, hızlı büyüyen sebzeler ve sıcak havayı seven bitkiler için oldukça uygun bir dönem. Doğru bakım ve düzenli sulamayla yaz sonuna kadar verimli bir hasat elde etmek mümkün. İşte haziran ayında ekebileceğiniz bitkiler...

Fasulye

Haziran ayında ekilebilecek en verimli sebzelerden biri fasulyedir. Sıcak havayı seven bu bitki, düzenli sulandığında kısa sürede gelişir ve yaz boyunca ürün vermeye devam eder.

Salatalık

Salatalık tohumları haziran ayında rahatlıkla toprağa ekilebilir. Güneşli alanları seven bitki, yeterli su aldığında hızlı büyür ve birkaç hafta içinde hasat vermeye başlar.

Kabak

Kabak, sıcak havalarda oldukça hızlı gelişen sebzeler arasında yer alır. Haziran ayında yapılan ekimler yaz sonunda bol miktarda ürün elde edilmesini sağlayabilir.

Dereotu

Aromatik bitkiler arasında bulunan dereotu, haziran ayında ekildiğinde kısa sürede filizlenir. Salatalarda ve yemeklerde kullanılabilecek taze yapraklar yaz boyunca hasat edilebilir.

Roka

Hızlı büyüyen yapraklı sebzelerden biri olan roka, haziran ekimlerine uygundur. Düzenli sulama ile birkaç hafta içinde tüketilmeye hazır hale gelir.

Fesleğen

Yaz sıcaklarını seven fesleğen, haziran ayında ekildiğinde güçlü bir gelişim gösterir. Balkonlarda ve bahçelerde kolaylıkla yetiştirilebilen bu bitki, mutfakta da sıkça kullanılır.

Maydanoz

Haziran ayında ekilebilen maydanoz, düzenli bakım yapıldığında uzun süre hasat vermeye devam eder. Özellikle yarı gölgeli alanlarda verimli sonuçlar alınabilir.

Biber

Sıcak havaları seven biber çeşitleri, fide olarak haziran ayında toprağa dikilebilir. Doğru sulama ve güneş ışığıyla yaz sonuna kadar ürün alınabilir.

HAZİRAN EKİMLERİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Yaz sıcaklarının etkisini artırdığı bu dönemde sulama büyük önem taşıyor. Bitkilerin özellikle sabah erken saatlerde veya akşam serinliğinde sulanması öneriliyor. Ayrıca toprağın nemini korumak için malçlama yapılması ve düzenli yabancı ot temizliği uygulanması da bitkilerin daha sağlıklı gelişmesine yardımcı oluyor.

YAZ BİTMEDEN HASAT MÜMKÜN

Haziran ayında yapılan doğru ekimler sayesinde yaz sonuna kadar taze sebze ve yeşillik hasadı yapmak mümkün. Uzmanlar, sıcak havaya uygun türlerin tercih edilmesi ve düzenli bakım yapılması halinde küçük balkonlarda bile verimli sonuçlar elde edilebileceğini belirtiyor.