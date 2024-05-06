Simge Sağın: 'Sanatçılığım ağır bastı, artık fanatik Beşiktaşlı değilim'

Yayınlanma: 06.05.2024 - 12:05

Güncelleme: 06.05.2024 - 12:13

'Aşkın Olayım' şarkısıyla uzun süredir gündemde olan ve bu parçayı Galatasaray'ın geçen yılki şampiyonluk kutlamalarında Arjantinli Mauro Icardi ile birlikte söyleyen Simge Sağın, Eser Yenenler'in programına konuk oldu.

Programda Galatasaray'ın şampiyonluk töreni ve Beşiktaşlı olmasına dair açıklamalarda bulunan Sağın, "Ben çok fanatik Beşiktaşlıydım, artık değilim. Fanatikliğimi geçen yıl bunları yaşarken bir kenara bırakmak zorunda kaldım. Yaşadığım şey, benim fanatikliğimin de üstüne çıktı. Artık bir yerde hem sanatçılığımın hem de o kadar dinleyicinin karşısında bir duruş sergilemem gerekiyordu" dedi.

Sağın sözlerine, "Ben olması gereken, doğruyu uyguladım ve oraya gittim. İyi ki gitmişim diyorum. Çünkü yok sayılamayacak bir şey oldu orada. Artık benim ne fanatikliğim ne Beşiktaşlılığım hiçbir şeyim kalmadı. Benim sanatçılığım çok daha ağır bastı. Gittim, çok keyifli bir geceydi. Hayatımın en ilginç gecelerinden biriydi" diye devam etti.

'Aşkın Olayım' şarkısı, Mauro Icardi'nin attığı gollerden sonra statta çalındı ve futbolcuyla özdeşleşti. Taraftarlar oyuncuya olan sevgisini göstermek için stadyumda bu şarkıyı söylemeye başladı.

Şarkıcı Simge Sağın, geçen yaz 2022-2023 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ın kutlamalarına katılmıştı.

Koyu bir Beşiktaş taraftarı olduğunu söyleyen şarkıcı, Galatasaray'ın şampiyonluğunu "Aşkın Olayım hepimizin şarkısı. Icardi ve Galatasaray camiasına da teşekkür ediyorum. Şampiyonluk kutlamaları için çok nazik bir davet aldım. Davete icabet gerekiyor. Benim de onlara bir teşekkür borcum var" sözleriyle kutlamıştı.