Simit Kebabı malzemeleri nelerdir, Simit Kebabı nasıl yapılır? Gaziantep usulü Simit Kebabı tarifi ve püf noktaları...
Gaziantep Mutfağı'na has bir kebap çeşidi olan Simit Kebabı, özel tarifiyle davet masalarını süslüyor. Peki, Simit Kebabı malzemeleri nelerdir, Simit Kebabı nasıl yapılır? Gaziantep usulü Simit Kebabı tarifi...
Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiş ve coğrafi işaret almış olan Simit Kebabı, enli şişlere takılarak, közde pişirilir. Eşsiz tarifi ve enfes tadıyla tarifi oldukça merak edilen Simit Kebabı'na dair tüm noktaları derledik. İşte, orijinal tarifiyle Gaziantep usulü Simit Kebabı...
SİMİT KEBABI MALZEMELERİ NELERDİR?
- 1 kg kebaplık zırh kıyması
- 1 tatlı kaşığı kuru nane
- 1 yemek kaşığı toz kırmızı biber
- 1 su bardağı İnce bulgur
- 1 tatlı kaşığı kimyon
- 1 küçük baş kuru sarımsak
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı tuz
- 3 diş sarımsak
- 1 su bardağı ılık su
SİMİT KEBABI TARİFİ NASIL YAPILIR?
- Derin kaba aldığınız bulguru, ılık suyla karıştırın ve bulgurlar hafif şişene kadar kapta bekletin.
- Bulgurlar şiştikten sonra hafif karıştırın. Daha sonra kıyma, tuz, karabiber, kırmızı toz biber, nane ve rendelenmiş sarımsağı ekleyip kıymayı çok ezmeden malzemeleri nazikçe harmanlayın.
- Hazırladığınız bulgurlu kıyma harcını ılık suyla ıslattığınız şişlere ince ve eşit olacak şekilde yerleştirin ve pişirme kağıdı serili fırın tepsisine koyun.
- Şişleri 200 derece ısıtılmış fırında 25 dakika pişirin. Soğanlı sumak ve kızartılmış lavaşla servis ederseniz, oldukça şık ve lezzetli bir sunum olur.
SİMİT KEBABININ PÜF NOKTALARI NELERDİR?
- Kıymanın orta yağlı olması, bu tarif için oldukça önemlidir.
- Kebabı hazırlarken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, yoğurma işlemidir. Harcın birbirine iyice karışması için en az 15 dakika yoğrulmalıdır. Ancak bu işlemde çok güç uygulamamak gerekir.
- Hazırladığınız eti en az 20 dakika dinlendirmeniz, daha lezzetli bir yemek ortaya çıkartacaktır.
- Kullanacağınız şişlerin steril olması için, tarife başlamadan önce şişleri sıcak suda bekletip kurulayın.
Video Haberler
- Canlı yayında kedi tokadı viral oldu
- Babacan ve yurttaş arasında güldüren diyalog
- Çıldır Gölü'nü mekan tuttular
- Tüm birikimi 1 saatte gitti
- 130 yavru dünyaya geldi
- Sağanak yağmur altında şampuanla duş aldı
- Türk Yıldızları gösterileriyle nefesleri kesti
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
- İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamın hedefinde kadınlar ve çocuklar var
- Ünsal Ban yurtdışına kaçarken yakalandı!
- AKP'den istifa etti, Erdoğan'a çağrı yaptı
- AKP'ye İstanbul ve Ankara'dan büyük şok
- 'Yarın 30 Ağustos...'
- Bilet var koltuk yok
- İlkay Akkaya konserine kaymakamlık yasağı
- Mine Tozlu Sineren'den açıklama
- Gülşen cezaevinden çıktı
- FOX TV eski Ankara temsilcisinden 'Küçükkaya' çıkışı