Simit Kebabı malzemeleri nelerdir, Simit Kebabı nasıl yapılır? Gaziantep usulü Simit Kebabı tarifi ve püf noktaları...

30 Ağustos 2022 Salı, 13:01

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiş ve coğrafi işaret almış olan Simit Kebabı, enli şişlere takılarak, közde pişirilir. Eşsiz tarifi ve enfes tadıyla tarifi oldukça merak edilen Simit Kebabı'na dair tüm noktaları derledik. İşte, orijinal tarifiyle Gaziantep usulü Simit Kebabı...

SİMİT KEBABI MALZEMELERİ NELERDİR?

1 kg kebaplık zırh kıyması

1 tatlı kaşığı kuru nane

1 yemek kaşığı toz kırmızı biber

1 su bardağı İnce bulgur

1 tatlı kaşığı kimyon

1 küçük baş kuru sarımsak

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

3 diş sarımsak

1 su bardağı ılık su

SİMİT KEBABI TARİFİ NASIL YAPILIR?

Derin kaba aldığınız bulguru, ılık suyla karıştırın ve bulgurlar hafif şişene kadar kapta bekletin.

Bulgurlar şiştikten sonra hafif karıştırın. Daha sonra kıyma, tuz, karabiber, kırmızı toz biber, nane ve rendelenmiş sarımsağı ekleyip kıymayı çok ezmeden malzemeleri nazikçe harmanlayın.

Hazırladığınız bulgurlu kıyma harcını ılık suyla ıslattığınız şişlere ince ve eşit olacak şekilde yerleştirin ve pişirme kağıdı serili fırın tepsisine koyun.

Şişleri 200 derece ısıtılmış fırında 25 dakika pişirin. Soğanlı sumak ve kızartılmış lavaşla servis ederseniz, oldukça şık ve lezzetli bir sunum olur.

SİMİT KEBABININ PÜF NOKTALARI NELERDİR?

Kıymanın orta yağlı olması, bu tarif için oldukça önemlidir.

Kebabı hazırlarken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, yoğurma işlemidir. Harcın birbirine iyice karışması için en az 15 dakika yoğrulmalıdır. Ancak bu işlemde çok güç uygulamamak gerekir.

Hazırladığınız eti en az 20 dakika dinlendirmeniz, daha lezzetli bir yemek ortaya çıkartacaktır.