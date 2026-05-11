Sindirimi rahatlatan doğal formüller: Gaz sancısını hafifleten mucize 7 kür

Gaz sancısı, bağırsaklarda biriken fazla gazın yarattığı baskı nedeniyle ortaya çıkan yaygın bir sindirim problemidir. Günlük yaşamda stres, yanlış beslenme, gazlı içecekler ve düzensiz yemek alışkanlıkları bu durumu tetikleyebilir. Bitkisel içerikli doğal kürler, sindirim sistemini destekleyerek hem şişkinliği azaltabilir hem de mideyi rahatlatabilir. Düzenli uygulandığında oldukça etkili sonuçlar alınabilir. İşte gaz sancısını hafifleten mucize 7 kür...

1. Nane-limon kürü

Malzemeler:

1 su bardağı sıcak su

5-6 taze nane yaprağı veya 1 tatlı kaşığı kuru nane

Yarım limon

Hazırlanışı:

Sıcak suyun içine nane yapraklarını ekleyin ve 5-10 dakika demlemeye bırakın. Ardından limon suyunu ekleyip karıştırın. Ilık olarak yavaş yavaş içilmesi önerilir. Özellikle yemek sonrası tüketildiğinde gaz oluşumunu azaltabilir.

2. Rezene çayı kürü

Malzemeler:

1 tatlı kaşığı rezene tohumu

1 su bardağı sıcak su

Hazırlanışı:

Rezene tohumlarını havanda hafifçe ezerek sıcak suya ekleyin. 10 dakika demleyin ve süzerek için. Bu çay bağırsak kaslarını gevşeterek şişkinliği hafifletebilir.

3. Zencefil kürü

Malzemeler:

2-3 ince dilim taze zencefil

1 su bardağı sıcak su

İsteğe bağlı bal

Hazırlanışı:

Zencefil dilimlerini sıcak suya ekleyin ve 10-15 dakika demleyin. Süzdükten sonra istenirse az miktarda bal eklenebilir. Sindirimi hızlandırarak gaz sancısını azaltabilir.

4. Kimyon suyu kürü

Malzemeler:

1 çay kaşığı kimyon

1 su bardağı sıcak su

Hazırlanışı:

Kimyonu sıcak suya ekleyin ve 10 dakika bekletin. Süzerek tüketin. Özellikle yemek sonrası içildiğinde sindirim enzimlerini destekleyebilir.

5. Elma sirkesi karışımı

Malzemeler:

1 bardak ılık su

1 tatlı kaşığı doğal elma sirkesi

Hazırlanışı:

Elma sirkesini ılık suyla karıştırın. Yemeklerden sonra yavaş yavaş içilmesi önerilir. Mide asidini dengeleyerek sindirime yardımcı olabilir.

6. Papatya çayı

Malzemeler:

1 tatlı kaşığı kurutulmuş papatya

1 su bardağı sıcak su

Hazırlanışı:

Papatyayı sıcak suya ekleyip 5-10 dakika demleyin. Süzerek tüketin. Hem mideyi hem de sinir sistemini rahatlatabilir.

7. Limonlu ılık su kürü

Malzemeler:

1 su bardağı ılık su

Yarım limon suyu

Hazırlanışı:

Limon suyunu ılık suya ekleyip sabah aç karnına için. Sindirim sistemini harekete geçirerek gün boyu gaz oluşumunu azaltabilir.