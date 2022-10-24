Sinem Üretmen kimdir? Sinem Üretmen neden hayatını kaybetti? Sinem Üretmen'in hastalığı neydi?
90'lı yılların ünlü mankeni Sinem Üretmen hayatını kaybetti. Sinem Üretmen kimdir? Sinem Üretmen neden hayatını kaybetti?
90'lı yıllarda manken ve oyuncu olan Sinem Üretmen 51 yaşında yaşamını yitirdi. Acı haberi eski manken Deniz Pulaş, sosyal medya hesabından duyurdu.
SİNEM ÜRETMEN KİMDİR?
Sinem Üretmen, 1 Ocak 1971'de doğdu. 1994 yapımı 'Bir Sonbahar Hikayesi' filmi ile izleyici karşısına çıkan Üretmen, 1995 yılında 'Zıpçıktı', 1996'da 'Tatlı Kaçıklar', 1998'de ise 'Örümcek' dizilerinde rol aldı.
Burak Kut'un 'Bebeğim' ve 'Demet Sağıroğlu'nun 'Kınalı Bebek' kliplerinde oynadı.
Sinem Üretmen evli ve 2 çocuk annesiydi.
SİNEM ÜRETMEN NEDEN HAYATINI KAYBETTİ
Sinem Üretmen'in uzun süredir kanser tedavisi gördüğü biliniyordu.
Video Haberler
- 90'lık gelin ile 77'lik damat nikah masasında
- Bulgurların lezzetin buradan geliyor
- Görenlerin ilgi odağı oldu
- Elma büyüklüğündeki cevizler şaşırtıyor
- 58 yıldır altından ayrılmadığı çınar ağacına adı verildi
- Tropikal Meyve Festivali yarışmalarla devam etti
- Ölüme davetiye çıkardı
- Diyarbakır’da uçuşlara sis engeli
- Mücadeleci bir baroya ihtiyaç var
- 'Öğrenilmiş çaresizliği aşacağız'
En Çok Okunan Haberler
-
- Selahattin Demirtaş'tan sert yanıt
- Urfa'ya Nebati operasyonu
- Adana Demirspor yara aldı!
- İşte AKP'nin İstanbul'daki oy oranı
- Seçim öncesi referandum tuzağı
- Eşi yaşamını yitiren kadınlara konut yardımı
- Barış Pehlivan'dan sert yanıt
- İstanbul Barosu'na ilk kadın başkan
- 'Yüksek dozda ilaç kullanıyor'
- İngiltere'nin yeni başbakanı belli oldu