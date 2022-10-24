Sinem Üretmen kimdir? Sinem Üretmen neden hayatını kaybetti? Sinem Üretmen'in hastalığı neydi?

24 Ekim 2022 Pazartesi, 17:40

90'lı yıllarda manken ve oyuncu olan Sinem Üretmen 51 yaşında yaşamını yitirdi. Acı haberi eski manken Deniz Pulaş, sosyal medya hesabından duyurdu.

SİNEM ÜRETMEN KİMDİR?

Sinem Üretmen, 1 Ocak 1971'de doğdu. 1994 yapımı 'Bir Sonbahar Hikayesi' filmi ile izleyici karşısına çıkan Üretmen, 1995 yılında 'Zıpçıktı', 1996'da 'Tatlı Kaçıklar', 1998'de ise 'Örümcek' dizilerinde rol aldı.

Burak Kut'un 'Bebeğim' ve 'Demet Sağıroğlu'nun 'Kınalı Bebek' kliplerinde oynadı.

Sinem Üretmen evli ve 2 çocuk annesiydi.



SİNEM ÜRETMEN NEDEN HAYATINI KAYBETTİ

Sinem Üretmen'in uzun süredir kanser tedavisi gördüğü biliniyordu.

