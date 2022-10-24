Ufuk Beydemir kimdir, kaç yaşında? Ufuk Beydemir kim ile evlendi?
Ünlü müzisyen Ufuk Beydemir evlendi. Ufuk Beydemir kimdir? Ufuk Beydemir kim ile evlendi?
Müzisyen Ufuk Beydemir bugün nikah masasına oturdu.
UFUK BEYDEMİR KİMDİR?
Ufuk Beydemir 14 Nisan 1992 yılında İstanbul'da doğdu. Aslen Elazığlıdır. İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde antrenörlük eğitimi aldı. 2009 yılında, henüz 17 yaşındayken ilk bestesi “Ay Tenli Kadın”ı yazdı. 2016'da Sofar İstanbul'da sergilediği '"Ay Tenli Kadın" performansıyla tanınmaya başladı. 2018 yılında ilk albümü olan Sevda Gibi'yi yayınlayan Beydemir,[4] 2019 yılında PowerTürk Müzik Ödülleri'nde "En Güçlü Çıkış Yapan Şarkıcı" ödülünü kazandı.
UFUK BEYDEMİR ŞARKILARI
Albümler
Sevda Gibi (2018)
Kristal Oda (2020)
EP'ler
Akustik (2019)
Tekliler
"HİÇ" (2021)
"HİÇ (Can VS Remix)" (2021)
"Biri Var" (2021)
"Tamirci Çırağı" (2021)
"Ellerin Uzansa" (2021)
"Aklımda Bir Dünya" (2022)
"Ben Bir Kek Miyim?" (2022)
"Derdini Bana Anlat" (2022)
"Galiba (Jeremy Version)" (2022)
"Ta-Da (Jeremy Version)" (2022)
UFUK BEYDEMİR KİM İLE EVLENDİ?
Ufuk Beydemir, oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile evlendi. İtalya'nın Tivoli kentinde nikah masasına oyuran çift uzun süredir beraberdi.
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