İpek Filiz Yazıcı kimdir, kaç yaşında, nereli? İpek Filiz Yazıcı kim ile evlendi?

24 Ekim 2022 Pazartesi, 15:32

İpek Filiz Yazıcı 6 Ekim 2001 yılında İstanbul'da doğdu. Aslen Trabzon, Of'ludur. Reklam filmleri ile oyunculuğa adım atan İpek Filiz Yazıcı, bugün dünya evine girdi.

İPEK FİLİZ YAZICI'NIN ROL ALDIĞI DİZİLER

İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında yayımlanmış olan Babam ve Ailesi dizisinde yaşadı. 2017'de yayımlanan Kayıtdışı dizisinde Tuğba Ateş karakterini, Elimi Bırakma adlı dizide ise Ceyda karakterini canlandırdı.

Netflix'te yayımlanan Aşk 101 dizisinde "Işık" karakteriyle kariyerindeki ilk başrol oyunculuğunu üstlendi. Yeni Hayat adlı dizide Gökçe Karatan karakterini canlandırdı. Yazıcı son olarak, Son Nefesime Kadar dizisinde Hazan karakterine hayat verdi.

İPEK FİLİZ YAZICI KİM İLE EVLENDİ?

İpek Filiz Yazıcı şarkıcı Ufuk Beydemir ile evlendi. İtalya'nın Tivoli kentinde nikah masasına oyuran çift uzun süredir beraberdi.