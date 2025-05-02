Sinema salonlarında bu hafta: 11 yeni film vizyona girecek
Sinemalarda bu hafta farklı türlerde 11 yeni film vizyona girecek. Dikkat çeken yapımlar arasında Adana Altın Koza Film Festivali’nde 5 dalda 6 ödül alan “Ölü Mevsim”, biyografi türündeki “Franz Kafka ve Dora Diamant” ile “Aznavour” yer alıyor. İşte ayrıntılar...
Bu hafta sinamaseverler için en verimli haftalardan biri olacak. Sinemalarda bu hafta farklı türlerde 11 yeni film vizyona girecek.
Dikkat çeken yapımlar arasında Adana Altın Koza Film Festivali’nde 5 dalda 6 ödül alan “Ölü Mevsim”, biyografi türündeki “Franz Kafka ve Dora Diamant” ile “Aznavour” yer alıyor.
İşte o filmler...
ÖLÜ MEVSİM
Filmde, İstanbul’da yaşayan iki kardeş Nimet ve Öznur’un, mahalle baskısı, muhafazakarlık, aile sırları çıkmazında hayatta kalma çabasını anlatıyor.
- Tür: Dram
- Yönetmen: Doğuş Algün
- Oyuncular: Funda Eryiğit, Ece Yaşar, Erdem Şenocak
AZNAVOUR
Film, Charles Aznavour’un hayatına ve müzik kariyerine odaklanıyor.
- Tür: Biyografi, Dram
- Yönetmen: Mehdi Idir, Grand Corps Malade
- Oyuncular: Tahar Rahim, Bastien Bouillon, Marie-Julie Baup
FRANZ KAFKA VE DORA DIAMANT
Film, 1923 Temmuz'unda Baltık Denizi'nde Dora Diamant ile sürpriz bir aşk yaşayan hasta Franz Kafka'nın hayatının son bir yılına odaklanıyor.
- Tür: Biyografi, Dram
- Yönetmen: Georg Maas, Judith Kaufmann
- Oyuncular: Sabin Tambrea, Henriette Confurius, Daniela Golpashin
TUZAK
Küçük hırsızlıklar yapan Eddie, teknolojiyle donatılmış lüks bir SUV'a girdiğinde, bir tuzağa düşer. Aracın sahibi William, adaleti kendi yöntemiyle sağlamak için araçta birtakım değişiklikler yaparak onu bir hapishaneye dönüştürmüştür. Arabada mahsur kalan Eddie, araç içindeki psikolojik ve fiziksel işkencelere direnirken hem geçmişiyle hem de vicdanıyla yüzleşmek zorunda kalır.
- Tür: Aksiyon, Gerilim
- Yönetmen: David Yarovesky
- Oyuncular: Bill Skarsgard, Anthony Hopkins, Ashley Cartwright
THUNDERBOLTS
Bir grup arkadaş bir ölüm tuzağına düşüp riskli bir görev üstlenmek zorunda kalırlar. Bu görev, onları yalnızca tehlikeli yerlere değil, aynı zamanda kendi geçmişlerinin karanlık sayfalarına da sürükler.
- Tür: Aksiyon, Fantastik
- Yönetmen: Jake Schreier
- Oyuncular: Florence Pugh, Sebastian Stan, David Harbour
KÖSTEBEKGİLLER: ATA TOHUMU MUHAFIZLARI
Film, Deniz ile kardeşi Arda'nın, Köstebekgiller ile güçlerini birleştirerek Köstebekya'yı kurtarmaya çalışmalarını anlatıyor.
- Tür: Macera
- Yönetmen: Ekin Pandır
- Oyuncular: Beren Gökyıldız, Pınar Altuğ Atacan, Beyti Engin
CAHİM
Çocuk sahibi olmak isteyen Hacer, son çareyi cin kabileleri ile anlaşma yapmakta bulur. Ancak yapılan büyü onun tüm hayatını etkileyecektir. Üç sene içerisinde hamile kalan Hacer, kendisiyle birlikte ailesinin yaşamını da değiştirir.
- Tür: Korku
- Yönetmen: Doğukan Mısır
- Oyuncular: Ali Murat Özgen, Miray Aydın Arıkan, Aslı Bankoğlu
NE ZHA 2
İnsanlar tarafından büyütülen iblis Ne Zha, klanlarını korumak için Loong prensi Ao Bing ile bir ittifak kurar. Savaşın ardından bedenleri yok olmanın eşiğine gelir. Ne Zha, Ao Bing’in bedenini yeniden oluşturmak için bir iksir peşinde tehlikeli bir yolculuğa çıkar. Bu macerada, iyilik ile kötülük arasındaki dengeleri alt üst eden büyük bir komployu ortaya çıkarır ve sevdiklerini kurtarmak için hain güçlere meydan okumak zorunda kalır.
- Tür: Animasyon, Fantastik
- Yönetmen: Yu Yang
- Oyuncular: Joseph Cao, Mo Han , Hao Chen (II)
HİSTERİ
Bir film çekimi, Kuran’ın yakılmasıyla karanlık bir hal alır ve ekip kaosa sürüklenir. Suçlamaların merkezinde kalan stajyer Elif, kendini her şeyi içine çeken bir komplonun içinde bulur
- Tür: Dram, Gerilim
- Yönetmen: Mehmet Akif Büyükatalay
- Oyuncular: Devrim Lingnau, Nicolette Krebitz, Mehdi Meskar
JOHN VE JUNE
June ile tanışan John, günlük hayatının rutininden çıkar beklenmedik olaylarla dolu çalkantılı bir dünyaya sü kadar monoton bir hayat yaşamaktadır. Karşılaşmaları onu günlük rutininden koparır ve onu duygularla ve beklenmedik olaylarla dolu çalkantılı bir dünyaya sürüklenir. Ancak aralarındaki bağ güçlendikçe, ilişkilerinin bu zorluklara dayanıp dayanamayacağı sorusu ortaya çıkar.
- Tür: Komedi, Romantik
- Yönetmen: Luc Besson
- Oyuncular: Luke Stanton Eddy, Matilda Price, Ryan Shoos
AŞAĞI MAHALLE
Filmde mahalle abileri Abidin'ine gelen masum bir teslimatı karıştıran Serkan ve Aykut'un başlarına açtıkları belayı konu ediniyor.
- Tür: Komedi
- Yönetmen: Battal Karslıoğlu
- Oyuncular: Abidin Yerebakan, Mesut Gedikoğlu, Soner Türker
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