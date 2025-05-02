Sinema salonlarında bu hafta: 11 yeni film vizyona girecek

Yayınlanma: 02.05.2025 - 09:24

Güncelleme: 02.05.2025 - 09:29

Bu hafta sinamaseverler için en verimli haftalardan biri olacak. Sinemalarda bu hafta farklı türlerde 11 yeni film vizyona girecek.

Dikkat çeken yapımlar arasında Adana Altın Koza Film Festivali’nde 5 dalda 6 ödül alan “Ölü Mevsim”, biyografi türündeki “Franz Kafka ve Dora Diamant” ile “Aznavour” yer alıyor.

İşte o filmler...

ÖLÜ MEVSİM



Filmde, İstanbul’da yaşayan iki kardeş Nimet ve Öznur’un, mahalle baskısı, muhafazakarlık, aile sırları çıkmazında hayatta kalma çabasını anlatıyor.

Tür: Dram

Yönetmen: Doğuş Algün



Oyuncular: Funda Eryiğit, Ece Yaşar, Erdem Şenocak

AZNAVOUR



Film, Charles Aznavour’un hayatına ve müzik kariyerine odaklanıyor.

Tür: Biyografi, Dram



Yönetmen: Mehdi Idir, Grand Corps Malade



Oyuncular: Tahar Rahim, Bastien Bouillon, Marie-Julie Baup

FRANZ KAFKA VE DORA DIAMANT



Film, 1923 Temmuz'unda Baltık Denizi'nde Dora Diamant ile sürpriz bir aşk yaşayan hasta Franz Kafka'nın hayatının son bir yılına odaklanıyor.

Tür: Biyografi, Dram



Yönetmen: Georg Maas, Judith Kaufmann



Oyuncular: Sabin Tambrea, Henriette Confurius, Daniela Golpashin

TUZAK



Küçük hırsızlıklar yapan Eddie, teknolojiyle donatılmış lüks bir SUV'a girdiğinde, bir tuzağa düşer. Aracın sahibi William, adaleti kendi yöntemiyle sağlamak için araçta birtakım değişiklikler yaparak onu bir hapishaneye dönüştürmüştür. Arabada mahsur kalan Eddie, araç içindeki psikolojik ve fiziksel işkencelere direnirken hem geçmişiyle hem de vicdanıyla yüzleşmek zorunda kalır.

Tür: Aksiyon, Gerilim



Yönetmen: David Yarovesky



Oyuncular: Bill Skarsgard, Anthony Hopkins, Ashley Cartwright

THUNDERBOLTS



Bir grup arkadaş bir ölüm tuzağına düşüp riskli bir görev üstlenmek zorunda kalırlar. Bu görev, onları yalnızca tehlikeli yerlere değil, aynı zamanda kendi geçmişlerinin karanlık sayfalarına da sürükler.

Tür: Aksiyon, Fantastik



Yönetmen: Jake Schreier



Oyuncular: Florence Pugh, Sebastian Stan, David Harbour

KÖSTEBEKGİLLER: ATA TOHUMU MUHAFIZLARI



Film, Deniz ile kardeşi Arda'nın, Köstebekgiller ile güçlerini birleştirerek Köstebekya'yı kurtarmaya çalışmalarını anlatıyor.

Tür: Macera



Yönetmen: Ekin Pandır



Oyuncular: Beren Gökyıldız, Pınar Altuğ Atacan, Beyti Engin

CAHİM



Çocuk sahibi olmak isteyen Hacer, son çareyi cin kabileleri ile anlaşma yapmakta bulur. Ancak yapılan büyü onun tüm hayatını etkileyecektir. Üç sene içerisinde hamile kalan Hacer, kendisiyle birlikte ailesinin yaşamını da değiştirir.

Tür: Korku



Yönetmen: Doğukan Mısır



Oyuncular: Ali Murat Özgen, Miray Aydın Arıkan, Aslı Bankoğlu

NE ZHA 2



İnsanlar tarafından büyütülen iblis Ne Zha, klanlarını korumak için Loong prensi Ao Bing ile bir ittifak kurar. Savaşın ardından bedenleri yok olmanın eşiğine gelir. Ne Zha, Ao Bing’in bedenini yeniden oluşturmak için bir iksir peşinde tehlikeli bir yolculuğa çıkar. Bu macerada, iyilik ile kötülük arasındaki dengeleri alt üst eden büyük bir komployu ortaya çıkarır ve sevdiklerini kurtarmak için hain güçlere meydan okumak zorunda kalır.

Tür: Animasyon, Fantastik



Yönetmen: Yu Yang



Oyuncular: Joseph Cao, Mo Han , Hao Chen (II)

HİSTERİ



Bir film çekimi, Kuran’ın yakılmasıyla karanlık bir hal alır ve ekip kaosa sürüklenir. Suçlamaların merkezinde kalan stajyer Elif, kendini her şeyi içine çeken bir komplonun içinde bulur

Tür: Dram, Gerilim



Yönetmen: Mehmet Akif Büyükatalay



Oyuncular: Devrim Lingnau, Nicolette Krebitz, Mehdi Meskar

JOHN VE JUNE



June ile tanışan John, günlük hayatının rutininden çıkar beklenmedik olaylarla dolu çalkantılı bir dünyaya sü kadar monoton bir hayat yaşamaktadır. Karşılaşmaları onu günlük rutininden koparır ve onu duygularla ve beklenmedik olaylarla dolu çalkantılı bir dünyaya sürüklenir. Ancak aralarındaki bağ güçlendikçe, ilişkilerinin bu zorluklara dayanıp dayanamayacağı sorusu ortaya çıkar.

Tür: Komedi, Romantik



Yönetmen: Luc Besson



Oyuncular: Luke Stanton Eddy, Matilda Price, Ryan Shoos

AŞAĞI MAHALLE



Filmde mahalle abileri Abidin'ine gelen masum bir teslimatı karıştıran Serkan ve Aykut'un başlarına açtıkları belayı konu ediniyor.