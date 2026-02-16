Sinsi tehlike anemi: 'Her yorgunluğu iş stresine bağlamayın'

Günlük hayatın yoğun temposunda pek çok kişi sürekli bir yorgunluk ve halsizlik haliyle mücadele ediyor. Ancak uzmanlar uyarıyor: Her halsizlik sadece yorgunluk değil, vücudunuzun imdat çağrısı olan anemi (kansızlık) olabilir. Medical Point Gaziantep Hastanesi Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Ali Eser, dokulara oksijen taşınmasını sağlayan hemoglobin düzeyindeki düşüşün yarattığı tehlikelere dikkat çekti.

YAŞAM KALİTESİNİ DÜŞÜREN BELİRTİLER

Aneminin çoğu zaman geç fark edilen bir sağlık sorunu olduğunu belirten Doç. Dr. Eser, özellikle uzun süren halsizlik ve çabuk yorulma şikayetlerinin ciddiye alınması gerektiğini vurguladı. Baş dönmesi, nefes darlığı, çarpıntı ve ciltteki soluk görünümün en sık rastlanan semptomlar arasında olduğunu belirten Eser, "Hastalarımız bu durumu genellikle günlük tempoya bağlıyor. Oysa basit bir kan testi hayat kurtarıcı olabilir" dedi.

"KONTROLSÜZ TAKVİYE BAŞKA SORUNLARA YOL AÇAR"

Toplumda en yaygın türün demir eksikliği anemisi olduğunu ifade eden Doç. Dr. Eser, buna rağmen her kansızlığın demir eksikliğinden kaynaklanmadığını hatırlattı. B12 vitamini, folik asit eksikliği, kronik hastalıklar ve kemik iliği yetersizliklerinin de anemiyi tetikleyebileceğini söyleyen Eser, şu hayati uyarıyı yaptı:

"Yanlış ve kontrolsüz takviye kullanımı vücutta farklı sağlık sorunlarına neden olabilir. Mutlaka uzman bir hematolog değerlendirmesi sonrası, kişiye özel bir tedavi planı oluşturulmalıdır."

RİSK GRUPLARI VE BESLENME REHBERİ

Özellikle hamileler, adet gören kadınlar, yetersiz beslenen bireyler ve kronik hastalığı olanların risk grubunda yer aldığını belirten Eser, beslenme alışkanlıklarındaki küçük değişimlerin büyük farklar yaratacağını söyledi.

Demir emilimini artırmak için altın kurallar:

Kırmızı et ve baklagiller: Demir açısından zengin bu besinler sofradan eksik edilmemeli.

C Vitamini desteği: Demir emilimini artırmak için et yemeklerinin yanında bol limonlu salata tüketilmeli.

Çay ve kahve molası: Yemeklerden hemen sonra içilen çay ve kahve demir emilimini azaltır; bu içecekler için yemekten en az 45 dakika sonrası beklenmeli.

TEDAVİ EDİLMEZSE NE OLUR?

Hastalığın ihmal edilmesi durumunda tablonun ağırlaşabileceğini ifade eden Doç. Dr. Ali Eser; kalp sorunları, gebelik komplikasyonları ve çocuklarda gelişim geriliği gibi geri dönülemez sonuçlara karşı düzenli sağlık kontrolünün önemini hatırlatarak sözlerini tamamladı.