Sirkeyle asla temizlemeyin asla! Zarar verdiği 5 eşya
Sirke en doğal temizlik ürünlerinden biri olarak son dönemde dikkat çekiyor. Ancak sirkeyle bazı eşyaları temizlememek gerekiyor.
Beyaz sirke en doğal temizlik ürünüdür. Kimyasal birleşim olarak sadece %5 oranında asetik asit içermektedir. Tamamen doğal bir temizlik ürünüdür. Bu nedenle de çevreye sirke asla zarar vermez. Beyaz sirke ile temizlik yaparken dezenfekte eder, koku giderir, kireç çözer ve doğal bir şekilde evinizin dört bir köşesini temizlersiniz.
Ancak uzmanların sirkeyle ilgili önemli bir uyarısı var. Sirkeyle bazı eşyaların temizlenmemesi gerekiyor.
SİRKEYİ ASLA KULLANMAMANIZ GEREKEN 5 YER
GRANİT MERMER VE TEZGAHDA KULLANMAYIN
Sirkenin içindeki asit, doğal taşlarla uzun süre temas ettiğinde oyuklar oluşmasına sebep olabilmektedir. Bu nedenle mermerlerde kullanılması önerilmiyor. Bu tür mermerleri sirkeyle temizlemeniz durumunda aşınma meydana gelecektir.
DOĞAL TAŞ İÇEREN YERLERİ TEMİZLEMEYİN
Sirke gibi asitli malzemeler, doğal taşlara zarar verir ve zamanla aşındırır. Bu nedenle sodalı ve arap sabunlu sıcak su ile temizlemek daha doğru bir tercih olacaktır.
ÜTÜ
Son dönemde bir çok sosyal medya kullanıcısı sirkeyle ütü temizliği yapıyor. Oysa bu son derece yanlış. Sirke yapısı gereği, ütünüze zarar verebilir. Bunun yerine kullanım kılavuzuna sadık kalıp, üretici firmanın temizleme talimatlarına uymalısınız. Sirke ütünüzü bozabilir.
AHŞAP MOBİLYALAR
Sirke bu mobilyaların cilasını sökerek, soluk gözükmesine neden oluyor. Ahşap temizleyici ürünler kullanmanız, bu konuda çok daha doğru bir seçim olacaktır.
ÇELİK BIÇAKLAR
Sirke çeliğin kararmasına yol açabilir. Bu nedenle çelik bıçaklarınızı sirkeden uzak tutmanız tavsiye ediliyor. Bir çok temizlik uzmanı bu tür bıçakları karbonat ve limon karışımıyla temizlemektedir.
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