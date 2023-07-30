Siroza yakalanan Ufuk Özkan sağlık durumuyla ilgili son gelişmeyi paylaştı

Yayınlanma: 30.07.2023 - 12:54

Güncelleme: 30.07.2023 - 12:54

"Geniş Aile" dizisinde canlandırdığı "Cevahir" karakteriyle tanınan Ufuk Özkan, geçtiğimiz yıl karaciğer yağlanması nedeniyle 17 kilo zayıfladı. Ünlü oyuncunun normal kontrolleri sırasında ise ikinci derece siroz olduğu ortaya çıktı. Hemen tedavisine başlanan Özkan'ın karaciğer nakli olması gerektiği açıklandı.

“ORGAN NAKLİNE GEREK KALMADI”

Tedavi süreci olumlu seyreden Özkan, son sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Hasta yatağından bir fotoğrafını paylaşan ünlü isim, güzel haberi duyurdu.

"Hastanede 15'inci gün. Arayan, soran dua eden sosyal medyada beni hiç yalnız bırakmayan sizler... Şükür; Ne çok sevenim varmış. Bana güç oldunuz. O zaman güzel haberi vereyim; Organ nakline gerek kalmadı, ilaçlarla devam..." diyen Özkan, şu ifadeleri kullandı:

“DAHA UZUN YILLAR BURADAYIM”

"En kısa zamanda sahalara döneceğim. Gülmeye, güldürmeye devam. Hepinize; abilerim, ablalarım, kardeşlerim... Sarılmak istiyorum, desteğiniz paha biçilmez. İyi ki... Sevenlerime, hep güler yüzlü samimi hemşirelere, düşmeyeyim diye beni yıkayan Ahmet abime, diyet yemeklerini lezzetlendiren ve küçük kaçamaklar yapmama izin veren Sibel kardeşime, her saat başı ben uyurken bile kontrol eden Alihan kardeşime, odamı her gün resmen kırklayan Zeynep ablama ve adını hatırlayamadığım tüm sağlık çalışanlarından Allah razı olsun. Ve Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca beyefendiye güç ve güven veren aramaları ve mesajları için teşekkür ederim. Canlar böyle devam ederse 1 hafta sonra taburcu olurum. Tam hazır olmadan çıkmıyoruz çünkü bazı kan değerlerini sabitlememiz gerekiyor. Ama merak etmeyin kapının önünden uzaklaşmıyorum. Daha uzun yıllar buralardayım."