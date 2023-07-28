Sirozla savaşan Ufuk Özkan kadrodan çıkarıldı
Bir dönemin popüler dizisi 'Geniş Aile'de 'Cevahir' karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ufuk Özkan, bir süredir siroz hastalığı ile mücadele ediyordu. Ünlü oyuncunun yer aldığı bir projeden sağlık sorunları nedeniyle çıkarıldığı aktarıldı.
Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın siroz hastalığına yakalandığı ortaya çıkmış; organ nakli için sıra beklediği bildirilmişti.
"Şu an 2’nci evre sirozum" açıklamasında bulunan Ufuk Özkan'ın 2 ay içinde nakil olması gerektiği belirtilirken hastalığı ile ilgili güzel bir gelişme yaşanmıştı. Özkan'ın durumunun iyiye gittiği, her şey yolunda giderse organ nakline gerek kalmayacağı, ilaç tedavisine devam edeceği öğrenilmişti.
Sabah'ta yer alan habere göre; son olarak ünlü isim, Öğretmen adlı komedi filminde yer alacaktı. Özkan'ın sağlık durumu yaz aylarında yeni bir projede yer almasına izin vermedi. Ufuk Özkan siroz olduğu için kadrodan çıkarıldı.
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