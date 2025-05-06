Sırrı Süreyya Önder'in rol aldığı son filmin fragmanı yayımlandı!

Yayınlanma: 06.05.2025 - 11:21

Güncelleme: 06.05.2025 - 11:21

Geçirdiği kalp krizi sonrası 18 gündür yoğun bakımda tedavi gören ve geçtiğimiz günlerde 62 yaşında hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Pazar günü son yolculuğuna uğurlandı. Önder'in rol aldığı son film olan Celal’in Treninin fragmanı ise YouTube’da yayınlandı.

2024 yapımı film, yönetmen Gökalp Yamen’in ilk uzun metraj deneyimi olmasıyla dikkat çekerken, aynı zamanda Sırrı Süreyya Önder'in de oyuncu olarak yer aldığı son yapım olma özelliğini taşıyor.

HAYALİNİN PEŞİNDEN GİDEN BİR GENCİN HİKAYESİ

Filmin merkezinde, Kars’ta film çekme hayali kuran ancak kamera alacak maddi gücü bile olmayan Celal yer alıyor. Hayatını sinema tutkusu üzerinden yeniden kurmaya çalışan Celal, köy hayatından çıkıp sesini dünyaya duyurmak için büyük bir mücadeleye girişiyor. Tüm imkânsızlıklara rağmen hayalini gerçekleştirmek isteyen genç, hikayesiyle izleyicinin kalbine dokunmayı hedefliyor.

14'ÜNCÜ OYUNCULUK DENEYİMİ

Siyasi kimliğinin yanı sıra sinema alanında da üretimlerde bulunan Sırrı Süreyya Önder, üç filmin senaryosunu kaleme almış, Celal’in Treni ile birlikte toplamda 14 kez oyuncu olarak izleyici karşısına çıkmıştı.

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