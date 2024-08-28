Şişkinliğin arkasındaki gizli tehdit: Lipödem nedir, belirtileri nelerdir?

Yayınlanma: 28.08.2024 - 10:36

Güncelleme: 28.08.2024 - 10:36

Lipödem, genellikle bacaklar, kalçalar ve bazen kollar gibi belirli bölgelerde yağ dokusunun anormal bir şekilde birikmesiyle karakterize olan, kronik ve ağrılı bir durumdur. Peki, şişkinliğin arkasındaki gizli tehdit olan bu rahatsızlık nedir? İşte, lipödemin vücuttaki belirtileri ve tedavi yolları...

LİPÖDEM NEDİR?

Lipödem, vücudun belirli bölgelerinde yağ hücrelerinin anormal bir şekilde büyümesi sonucu oluşan bir rahatsızlıktır. Bu büyüme, genellikle alt vücut kısmında, bacaklar ve kalçalar gibi bölgelerde meydana gelir ve bu alanlar vücudun üst kısmıyla orantısız bir şekilde genişler. Lipödem, kilo alımıyla ilişkilendirilebilir, ancak diyet veya egzersizle kolayca kontrol altına alınamayan bir durumdur. Bu nedenle, lipödemli bireyler, kilo vermelerine rağmen vücutlarının belirli bölgelerinde yağ birikimini azaltmakta zorlanabilirler.

LİPÖDEM BELİRTİLERİ NELERDİR?

Lipödemin belirtileri, zamanla daha belirgin hale gelir ve aşağıdaki özellikleri taşıyabilir:

1. Bacaklarda ve kalçalarda aşırı yağ birikimi:

Lipödem, genellikle alt vücutta aşırı yağ birikimiyle kendini gösterir. Bu yağ birikimi, vücudun üst kısmıyla orantısız bir görünüme yol açar.

2. Dokunmaya karşı hassasiyet ve ağrı:

Lipödemli bölgeler genellikle dokunmaya karşı hassastır ve basit temas bile ağrıya neden olabilir.

3. Ciltte morarma:

Lipödemli kişilerde cilt, normalden daha kolay morarma eğilimindedir.

4. Ayak bileklerinde şişlik:

Bacaklarda görülen şişlik, ayak bileklerine doğru yayılabilir ancak ayakların kendisi genellikle etkilenmez.

5. Hareket kısıtlılığı:

Zamanla lipödem, hareket kabiliyetini sınırlayabilir ve günlük aktiviteleri zorlaştırabilir.

LİPÖDEME NE İYİ GELİR?

Lipödemin tedavisi, semptomları hafifletmeye ve ilerlemeyi yavaşlatmaya odaklanır:

1. Düzenli egzersiz:

Hafif egzersizler, özellikle düşük etkili aktiviteler (yüzme, yürüyüş) lipödemin neden olduğu ödemi azaltmada yardımcı olabilir.

2. Dengeli beslenme:

Anti-inflamatuar bir diyet uygulamak, lipödemin semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir. Taze sebze ve meyveler, tam tahıllar ve sağlıklı yağlar içeren bir diyet önerilir.

3. Kompleks dekonjestif terapi (CDT):

Bu terapi, manuel lenf drenajı, kompresyon tedavisi ve cilt bakımı gibi yöntemleri içerir ve lipödemin ilerlemesini yavaşlatmada etkili olabilir.

LİPÖDEMİN TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Lipödem tedavisi genellikle multidisipliner bir yaklaşım gerektirir:

1. Kompresyon giysileri:

Kompresyon çorapları ve bandajlar, ödemin azalmasına yardımcı olur ve ağrıyı hafifletir.

2. Liposuction:

Bu cerrahi yöntem, lipödemin ilerlemiş evrelerinde etkili olabilir. Liposuction, lipödemli bölgelerdeki fazla yağın alınmasını sağlar, ancak lipödemin tamamen tedavi edilmesini sağlamaz.

3. Psikolojik destek:

Lipödem, yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilen bir durum olduğundan, psikolojik destek ve danışmanlık da önemlidir.