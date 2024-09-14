Şişli Plak Festivali başladı: Yurttaşlardan ilk günden yoğun ilgi

Yayınlanma: 14.09.2024 - 19:32

Güncelleme: 14.09.2024 - 19:34

Şişli Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği ‘Şişli Plak Festivali’nin 4’üncüsü, Feriköy Organik Pazarı otoparkında başladı. Müzikseverler, ‘Şişli Plak Festivali’ne ilk günden yoğun ilgi gösterdi.

Festival kapsamında gerçekleşen söyleşiler, imza etkinlikleri ve plak mezatları renkli anlara sahne oldu. Festivalin ilk gününde Gaye Su Akyol ve Miskinler sahne aldı.

"PLAK FESTİVALİ'NDE BİRLİKTEYİZ"

Festival alanını ziyaret eden Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, plakçılar ve plakseverler ile bir araya geldi. Plak stantlarını gezen Başkan Şahan, müzikseverlerle sohbet etti.

Plak Festivaline ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Şahan, “4’üncüsünü düzenlediğimiz Plak Festivali’nde birlikteyiz. Bu sene farklı olarak Şişli ve Kadıköy Belediyesi ortaklaşa yapıyoruz. ‘İki yaka plakla buluşuyor.’ Yurttaşımızı festivallerle, kültür projeleriyle birleştiren, doğru projelerle bir araya getiren, onları kamusal alana çeken işler üretmeye çabalıyoruz. Burada yaptığımız plak festivali, çok kapsamlı, geniş ve derin bir içeriğe sahip. Sanatçılarıyla, söyleşilerle ve İstanbul’un birçok yerinden gelmiş plakçılarıyla burada, yurttaşlarımızla buluşuyoruz. Hem Şişli’nin hem Kadıköy’ün keyifli vakit geçirmesini isterim” diye konuştu.

“KOLEKSİYON MERAKIM VAR, DERİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUM”

Kendisinin de plak koleksiyonu olduğunu belirten Şahan, şunları söyledi:

“Bir koleksiyon merakım var ama derinleştirmeye çalışıyorum. Müziğe merakım var. Şehir plancısı, belediye başkanı olmasam muhtemelen müzisyen olurdum. Plakların içine girdim, çıkamıyorum. Çok da keyifli. Bazı aradığım şeyleri standın birinde buldum. Bu konuya meraklı yurttaşlarımız için çok güzel bir anı olur.”

TOLGA AKYILDIZ’IN ANISINA ÖZEL PROGRAM

Şişli Plak Festivali’nde, yakın zamanda hayatını kaybeden gazeteci ve müzik yazarı Tolga Akyıldız da anılıyor.

Festival programında; Evrencan Gündüz, Can Güngör, Taner Öngür, Serap Yağız, Ezgi Aktan, Banu Kanıbelli ve Asena Akan gibi önemli isimler Tolga Akyıldız anısına akustik konserler verirken; ziyaretçiler, Plaktan Dj Mix ve Scratching atölyesine de katılma imkanı buldu.

Festivalde gerçekleşen ücretsiz konserler kapsamında yarın akşam; Sena Şener ve Karsu müzikseverlerle buluşacak.

2024 ŞİŞLİ PLAK FESTİVALİ PROGRAMI:

-15 EYLÜL PAZAR-

13:00 KAPI AÇILIŞ

14:30 SÖYLEŞİ: Dijital dünyaya inat koleksiyonerlik

MODERASYON MURAT BEŞER: OSMAN TAN ERKIR

15:30 SÖYLEŞİ: Sinema ve plakların ayrılmaz birlikteliği

MODERASYON MURAT MERİÇ: YÜKSEL AKSU - AYŞEGÜL ALDİNÇ

16:30 SÖYLEŞİ:

17:30 PLAK MEZATI MODERASYON – KEMAL GÜLLÜ

18:00 İMZA ETKİNLİĞİ: SENA ŞENER

18:30 İMZA ETKİNLİĞİ: KARSU

19:00 AÇIK SAHNE: GRUPLAR

20:00 KONSER: SENA ŞENER

21:30 KONSER: KARSU