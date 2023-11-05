Sivas'ta bir balık restoranı balığı ütü ile pişiriyor!

Yayınlanma: 05.11.2023 - 12:25

Güncelleme: 05.11.2023 - 12:31

Daha çok elbiseleri düzleştirmek için kullanılan ütü bu kez lezzet vermek için kullanılır oldu. Sivas kent merkezinde balık satışı yapan Burak Somtaş, ilginç bir çalışmaya imza attı. Somtaş, Sivaslılara balık sevgisini aşılamak için balık arası ekmeği ütü ile tost yaparak satmaya başladı. Bu yöntem sayesinde birçok müşteriye ulaşan Somtaş, ütü ile yapılan ekmek arası balık tostunun oldukça ilgi gördüğünü söyledi.

"BİZ SİVAS’A FARKLI BİR BALIK KÜLTÜRÜ GETİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Burak Somtaş, ”Biz Sivas’ta tezgahımızda yaklaşık 30-35 çeşit balık satıyoruz. Hamsi, çupra, palamut, levrek, istavrit, uskumru gibi çeşit çeşit balıkları müşteriler ile buluşturuyoruz. Çünkü biz Sivas’a farklı bir balık kültürü getirmeye çalışıyoruz. Sadece hamsi, palamut, alabalık, çupra, levrek gibi olan balıkçılığı bir kenara bırakıp onun dışında farklı farklı balık kültürlerini ve deniz mahsullerinin halkımıza tanıtmaya çalışıyoruz" dedi.

"ANTİKA ÜTÜ İLE BİZ BU İŞLEMİ YAPIYORUZ"

Antika ütü ile tost ekmek arası balık tostu yaptığını ifade eden Somtaş, "Ekmek arası balık İstanbul’da Eminönü’nde yapılan popüler bir kültürdür. Biz de bu kültürü Sivas’ta gerçekleştiriyoruz. Pleyt ızgara dediğimiz sistem ile ekmek arası balıklarımızı yapıyoruz. Ütü yardımı ile de balık ekmeğe pres dediğimiz işlemi yapıyoruz. Ekmeği dağınık yemek yerine tost ekmeğine pres yapılmış, çıtır çıtır yemek tercih ediliyor. Biz balığı ekmeğe eziyoruz. Bu da müşteriye tost tadı veriyor ve müşterinin hoşuna gidiyor. Antika ütü ile biz bu işlemi yapıyoruz. Farklı bir şey yaparak bu şekilde müşterilerimize hizmet veriyoruz. Ütüyü antikacıdan bulduk. Bunu İstanbul’un belli semtlerinde de yapıyorlar. Bu yaygın bir uygulama olarak kullanılıyor. Bu iş bize farklı bir ambiyans getirdi ve müşterilerimizden olumlu tepkiler alıyoruz. Biz balığı her yerden getirtiyoruz. Bize Ordu, Mersin, İstanbul, İzmir ve Ankara’dan balık geliyor. Biz mesleğimize önem veriyoruz ve balık neredeyse oradan getiriyoruz" diye konuştu.