Sivas'taki bu köyde sadece 2 mevsim yaşanıyor

Yayınlanma: 03.02.2025 - 10:37

Güncelleme: 03.02.2025 - 10:38

Sivas İmranlı ilçe merkezine 32 kilometre mesafede yer alan Kızıldağ Geçidi yakınındaki Kasaplar köyü, eski yerleşim yerinde 1970'li yıllarda yaşanan heyelan nedeni ile taşınarak bugünkü bölgeye kuruldu. Toplamda 53 haneye sahip köy, Kızıldağ'ın zirvesine yakın noktadaki tek köy olma özelliği taşıyor.

Kışların yoğun geçtiği dönemde kar yüksekliği zaman zaman 2 metreye ulaşan köy, coğrafi konumu gereği uzun süre kar örtüsünü muhafaza ediyor. Kasım aylarında beyaz örtü ile kaplanan Kasaplar köyü, mayıs ayına kadar kar kütlesini koruyor. Diğer köyler bahar ve yazı yaşamasına rağmen, kar örtüsünün geç kalkması nedeniyle Kasaplar köyünde 4 mevsim yerine sadece kış ve yaz yaşanıyor.

Kar tabakası en uzun süre erimeyen köy olarak bilenen Kasaplar köyü, bu yıl en kurak dönemlerden birini yaşıyor. Kar yağışının önceki yıllara göre yetersiz kaldığı bölgede, kar kalınlığı yaklaşık 50 santimetre civarında seyrediyor. İklim koşullarının elverişsiz olması nedeni ile yeterli tarımın yapılamadığı köy, bal üretimi ve hayvancılık ile ön plana çıkıyor.

"2 METRE KARA ALIŞIĞIZ"

Köy muhtarı Gülağa Turan kışın köydeki hane sayının 4'e kadar düştüğünü belirterek, "Kasımın sonuna doğru burada kış başlar, beyaz örtü kaplanır ve mayısa kadar devam eder. Hatta mayıs ortalarında da kar yağdığı görülür. Ancak bu sene kış biraz az. Bu yıl kar en fazla 50 santimetreye kadar yükseldi.

Biz 2 metre karlara alışığız. Bu bakımdan mevsim kurak geçiyor diyebiliriz. Bu bizim için iyi değil. Şu an köyümüzde kar var ama biz buna kar demiyoruz çünkü çok az. Bu yaşıma kadar köyde ilk kez bu kadar düşük seviyede kar görüyorum. Geçen sene çok yağmamıştı ama yine 2 metreye yakın kar vardı.

Yağış biraz daha fazla kar olsa bizim için iyi olur. Yaz aylarında 53 hanenin tamamı doluyor. Yazın büyükşehirlerden gelen vatandaşlarımız oluyor. Burada yaklaşık nüfusumuz 450-500 civarına çıkıyor. Kışın yoğun geçtiği zamanlarda yaşamımız biraz kısıtlanıyor.

Yol durumu, zirveye olan mesafemiz, biraz sıkıntı oluyor ama biz yine de kar istiyoruz. Karın yağması bizim için iyi. Yazın su sıkıntısı çekmemek için şart. Hanelerimiz dolu olduğunda, zirvede olduğumuz için su problemi oluyor" dedi.

"SADECE YAZ VE KIŞI YAŞIYORUZ"

Muhtar Turan, sadece yaz ve kışı yaşadıklarını belirterek, "Bizim şu avantajımız var. Temmuz-ağustos arasında diğer köylerde arazi sararırken bizde çimler yeni yeşilleniyor. Biz sonbaharı hiç yaşamıyoruz. Sonbaharda bahar ve yazı bir arada yaşıyoruz. Yani burada sadece kış ve yazı yaşıyoruz.

Eylülün ortasına kadar her yer yeşillik oluyor. Zaten kasım ayına gelince de kar yağışı yeniden başlıyor. Köydeki yaşantımızdan çok memnunuz. Köyde kaldığımız için mutluyuz. Temiz hava, sağlıklı yaşam, organik beslenme. Bizim için köy daha iyi" ifadelerini kullandı.