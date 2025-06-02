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Sıvı şekerin görünmeyen tehlikesi: Diyabet riskini yüzde 25 artırıyor

Sıvı şekerin görünmeyen tehlikesi: Diyabet riskini yüzde 25 artırıyor

2.06.2025 14:00:00
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Haber Merkezi
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Sıvı şekerin görünmeyen tehlikesi: Diyabet riskini yüzde 25 artırıyor

ABD’de yapılan kapsamlı bir araştırma, günlük tüketilen her 354 ml şekerli içeceğin tip 2 diyabet riskini %25 oranında artırabileceğini ortaya koydu. Meyve suları da dahil olmak üzere, sıvı halde alınan şekerin karaciğer üzerinde katı gıdalara kıyasla çok daha yıkıcı bir etki yarattığı vurgulandı.

Şekerli içecekler, uzun zamandır tip 2 diyabetin başlıca risk faktörlerinden biri olarak biliniyor. Ancak Brigham Young Üniversitesi’nin öncülüğünde yürütülen yeni bir araştırma, sıvı şekerin katı şekerden daha büyük bir tehlike oluşturduğunu bilimsel verilerle ortaya koydu. Çalışmaya göre, günde yalnızca bir kutu (354 ml) şekerli içecek tüketimi, tip 2 diyabet riskini yüzde 25 oranında artırabiliyor

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SIVI ŞEKER VÜCUTTA HIZLI BİR YIKIM SÜRECİ BAŞLATIYOR

Araştırma, farklı kıtalardan 500 binden fazla bireyin beslenme alışkanlıklarını mercek altına aldı. Sonuçlara göre, şekerli gazlı içecekler, enerji içecekleri, sporcu içecekleri ve meyve nektarları gibi ürünlerin hepsi diyabet riskini anlamlı şekilde artırıyor.

Çalışmanın başyazarı Prof. Dr. Karen Della Corte, “Şekerli içecekler, karaciğeri hızla etkileyerek glikoz kontrolünü bozar ve insülin direncine yol açar. Bu da tip 2 diyabetin temelini oluşturur” dedi.

MEYVE SUYU SANILDIĞI KADAR MASUM DEĞİL

Araştırma, meyve suyu ve nektarlarının da benzer şekilde risk barındırdığını ortaya koydu. Günde yalnızca bir bardak (236 ml) meyve suyu tüketimi, diyabet riskini %5 artırabiliyor. Bunun nedeni ise bu içeceklerdeki şekerin doğal dahi olsa "izole" halde olması ve sindirim sırasında karaciğere ani yük bindirmesi.

Öte yandan, meyve gibi lif içeren gıdalar bu yükü dengeleyebiliyor. Bu yüzden uzmanlar, meyvenin kendisini tüketmenin, meyve suyuna göre çok daha sağlıklı olduğunu vurguluyor.

TİP2 DİYABETİN ERKEN BELİRTİLERİ

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi'ne (NHS) göre, tip 2 diyabetin başlıca belirtileri şunlardır:

  • Aşırı yorgunluk
  • Sık idrara çıkma
  • Sürekli susuzluk hissi
  • Açıklanamayan kilo kaybı

Bunlara ek olarak: tekrarlayan mantar enfeksiyonları, geç iyileşen yaralar, bulanık görme ve genital bölgede kaşıntı da diğer uyarı işaretleri arasında yer alıyor. Uzmanlar, bu belirtilerden herhangi biri gözlemlendiğinde mutlaka bir doktora başvurulması gerektiğini vurguluyor.

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