'Siyah sinemanın babası' Melvin Van Peebles yaşamını yitirdi

23 Eylül 2021 Perşembe, 17:43

'Siyah sinemanın babası’ diye anılan yönetmen Melvin Van Peebles'ın salı günü New York'ta yaşamını yitirdiği açıklandı. 89 yaşındaki yönetmen, 1970’lerde çektiği "Watermelon Man" ve "Sweet Sweetback's Baadasssss Song" gibi filmlerle tanınıyordu.

‘BİR DEVİ DAHA KAYBETTİK’

Yönetmen Spike Lee, Peebles'ın ölüm haberi üzerine Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımda, "Çığır açan filmi 'Sweet Sweetback’s Badasssss Song' ile bağımsız siyah sinemayı ön plana çıkaran Melvin Van Peebles'ı kaybettiğimiz için çok üzgünüm. Melvin, film kariyerimin büyük bir destekçisiydi. Kahretsin, bir devi daha kaybettik” ifadelerini kullandı.

Hollanda tiyatrosunu inceledikten sonra adına Van sözcüğünü ekledi. Aynı zamanda yazarlık, oyunculuk, yönetmenlik, müzisyenlik yaptı, roman yazdı ve astronomi çalıştı.

MELVIN VAN PEEBLES KİMDİR?

Melvin Peebles Chicago’da doğdu. Peebles, edebiyat fakültesinden dereceyle mezun olduktan sonra kısa bir süre sonra ABD hava kuvvetlerine katıldı. Hollanda tiyatrosunu inceledikten sonra adına Van sözcüğünü ekledi. İlk filmi "Geçen Üç Günün Hikayesi", Fransa’da beyaz bir kızla dostluk kurduğu için rütbesi düşürülen bir siyah askerle ilgiliydi. Bu film Peebles’ın Hollywood’da dikkati çekmesine yardımcı oldu. Yönetmen, filmlerinin başarısından sonra Broadway için müzikal yazdı.