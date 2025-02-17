Siyanürden daha tehlikeli: Satışını yapana 37 bin 770 lira ceza

Yayınlanma: 17.02.2025 - 10:51

Güncelleme: 17.02.2025 - 10:51

Zehirli ve istilacı balon balıklarının Akdeniz'de popülasyonu son yıllarda hızla arttı. İçerdiği tetrodotoksin adlı, siyanürden daha tehlikeli toksin sebebiyle insan sağlığına tehdit olan balon balıkları, ekosistemde hızla yayılıp balık popülasyonunu olumsuz etkiliyor.

Güçlü çene yapısıyla denizlerde avcı konumuna gelen balon balığı, yavrulama dönemindeki balıklarla beslenerek üreyip, hızla çoğalabiliyor. Çene yapısıyla metali koparabilen balon balıkları, balıkçıların av gereçlerine de zarar vererek, insan sağlığı, ekosisteme zararının yanı sıra, ekonomik kayba da neden oldu.

SAHİLLERDE BALON BALIĞI ÖLÜSÜ

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2020 yılında başlatılan balon balığı avcılığı desteklemesi kapsamında 5 yılda Antalya kıyılarında 88 bin 747 balon balığı avlandı. Avcılık desteklemesiyle yakalanan balon balıkları sayesinde 6 milyon 656 bin 25 yeni bireyin ekosisteme girişi önlendi. Bakanlık tarafından karaya çıkarılması yasak olan balon balığı, amatör balıkçıların tekneyle açılarak ya da kıyıda yaptıkları avcılıkta oltaya takılıyor.

KARAYA ÇIKARANA CEZA

Amatör balıkçılar popülasyona karşı yakaladığı balığı öldürüp, denize atarak tedbir almaya çalıştı. Dalgayla sahile ulaşan veya kıyıdan avcılık yapanların oltasına takıldıktan sonra plajlarda bırakılan balon balıkları, çevre kirliliğine neden oldu.

Antalya sahillerinde kıyıdan balık avlayanların bulunduğu bölgelerin yakınında çok sayıda ölü balon balığına rastlandı. Avcılardan bazılarının imha etmek yerine balıkları plajlara bıraktığı, kum ve çakıl arasına gizlediği görüldü. Balon balıklarının oluşturduğu çevre kirliliğine plajda yürüyüş yapan ve denize girenler tepki gösterdi.

SATANA 37 BİN 770 LİRA CEZA

Balon balığının zararının önlenmesi için sahile bırakan ya da teknesinde limana getirene ceza uygulanacak. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından balon balığına ilişkin cezalar şöyle: