Balık sevmeyenlerin bile seveceği lezzet: Sazan balığı köftesi tarifi
Türk mutfağında balık, özellikle de tatlı su balıkları, farklı tariflerle sofralarda kendine yer buluyor. Bunlardan biri de sazan balığı köftesi! Protein açısından zengin, besleyici ve lezzetli olan bu tarif, özellikle balık tüketmeyi sevenler için harika bir alternatif sunuyor.
Türk mutfağında tatlı su balıklarının yeri ayrıdır ve sazan balığı, lezzetiyle öne çıkan türlerden biridir. Geleneksel lezzetleri sevenler için hazırlanan sazan balığı köftesi, hem besleyici hem de pratik bir alternatif sunuyor. Sofralarınıza farklı bir tat katmak istiyorsanız, bu özel tarife göz atabilirsiniz!
SAZAN BALIĞI KÖFTESİ TARİFİ
Malzemeler:
- 500 gram sazan balığı filetosu
- 1 adet kuru soğan (rendelenmiş)
- 2 diş sarımsak (ezilmiş)
- 1 adet yumurta
- 1 çay bardağı galeta unu
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı kimyon
- 1 çay kaşığı pul biber
- Yarım çay kaşığı karbonat
- Yarım demet maydanoz (ince kıyılmış)
- Kızartmak için sıvı yağ
Yapılışı:
- Sazan balığı filetosunu ince ince doğrayın veya mutfak robotundan geçirerek kıyma haline getirin.
- Rendelenmiş soğanı ve ezilmiş sarımsağı ekleyerek karıştırın.
- Üzerine yumurtayı kırıp, baharatları, karbonatı ve galeta ununu ekleyin.
- Kıyılmış maydanozu ekleyerek tüm malzemeleri iyice yoğurun.
- Harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar alarak köfte şekli verin.
- Hazırladığınız köfteleri kızgın yağda altın rengi olana kadar kızartın.
- Fazla yağını süzmesi için kağıt havlu üzerine alın.
- Sıcak servis yaparak yanında limon ve yeşilliklerle sunabilirsiniz.
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