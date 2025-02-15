Balık sevmeyenlerin bile seveceği lezzet: Sazan balığı köftesi tarifi

Yayınlanma: 15.02.2025 - 11:25

Güncelleme: 15.02.2025 - 11:25

Türk mutfağında tatlı su balıklarının yeri ayrıdır ve sazan balığı, lezzetiyle öne çıkan türlerden biridir. Geleneksel lezzetleri sevenler için hazırlanan sazan balığı köftesi, hem besleyici hem de pratik bir alternatif sunuyor. Sofralarınıza farklı bir tat katmak istiyorsanız, bu özel tarife göz atabilirsiniz!

SAZAN BALIĞI KÖFTESİ TARİFİ

Malzemeler:

500 gram sazan balığı filetosu

1 adet kuru soğan (rendelenmiş)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1 adet yumurta

1 çay bardağı galeta unu

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı pul biber

Yarım çay kaşığı karbonat

Yarım demet maydanoz (ince kıyılmış)

Kızartmak için sıvı yağ

Yapılışı: