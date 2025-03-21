'Siz kimsiniz?' sorusuna Farah Zeynep Abdullah'tan 'Gençliğe Hitabe' çıkışı!

Yayınlanma: 21.03.2025 - 18:48

Güncelleme: 21.03.2025 - 18:48

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

Şüpheliler, "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarıyla suçlanıyor. İmamoğlu'nun ifadesi alınmaya başlanırken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Evet, sokak çağrısı yapıyorum" şeklindeki sözleri dikkat çekti. Bu çağrıya binlerce kişi destek vererek sokaklara döküldü.

GÖSTERİLERDE ARBEDE ÇIKTI

Saraçhane'de toplanan kalabalık, Taksim'e doğru yürüyüşe geçti. Kalabalık ile polisler arasında arbede yaşandı. Olayların ardından İstanbul, Ankara ve İzmir'de beş günlük gösteri ve yürüyüş yasağı getirildi.

ÜNLÜ İSİMLERDEN EKREM İMAMOĞLU'NA DESTEK

Bazı ünlü isimler, Ekrem İmamoğlu'na açıkça desteklerini belirtti. Farah Zeynep Abdullah ise, aldığı bir yoruma sert bir şekilde yanıt verdi.



"Ya siz kimsiniz ki ülkeyi kurtarmaktan falan bahsediyorsunuz. Kibre bak, kıytırık bir üniversitede okuyup kendilerini kurtarıcı falan sanıyorlar. Yürü git otur dersini çalış, böyle şeylere küçük aklını yorma" gibi bir yorum karşısında, ünlü isim kendini tutamayarak, "Atatürk’ün gençliğe hitabesini okursan görürsün kim olduklarını" şeklinde bir yanıt verdi.

Abdullah, Instagram hesabından da Atatürk'ün Gençliğe Hitabe'sini paylaştı. Bu çıkış, kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.