Mereng (beze) nasıl yapılır? Mereng hangi malzemelerle yapılır? Mereng tarifi ve püf noktaları...

24 Ağustos 2022 Çarşamba, 18:16

İsviçre ve Fransa'da 'Meringue' olarak da bilinen Mereng (beze), lezzeti, hafifliği ve görselliğiyle birçok kişiye hitap ediyor. Genellikle pastanelerde gördüğümüz merengin yapılışının ne kadar kolay ve pratik olduğuna inanamayacaksınız. İşte, mereng tarifi...

MERENG HANGİ MALZEMELERLE YAPILIR?

2 yumurta

2 kahve fincanı toz şeker

3 damla limon suyu

Yarım tutam tuz

MERENG NASIL YAPILIR?

Yumurtaların aklarını sarılarından ayırın. Sarıları yumurta akına bir damla dahi bulaştırmamaya dikkat edin. Yoksa kıvamı istediğiniz gibi olmaz.

Ayırdığınız sarıları başka bir yemekte kullanmak üzere saklayın.

Toz şekeri yumurta akına ilave edin. 3 damla limon suyu ve bir tutam tuzu ekleyip, mikserle yüksek güçte çırpın. Fırını 200 dereceye ayarlayıp ısıtın.

Beyazlaşarak koyu bir krema kıvamına gelinceye kadar çırpmaya devam edin.

Fırın tepsisine yağlı kağıt serin. Karışımı sıkma torbasıyla veya kaşıkla yağlı kağıt üzerine dilediğiniz büyüklükte damlalar halinde dökün.

Tepsiyi sıcak fırına verip ısıyı 100 dereceye indirin ve fırın kapağı aralık olarak yaklaşık 20 dakika pişirin. Fırından alıp soğumaya bırakın.

MERENG PÜF NOKTALARI NELERDİR?

Yumurtalar oda ısısında olmalı ve akına iğne ucu kadar dahi yumurta sarısı bulaşmamalı.

Çırpma işlemi yapılacak kabın ve çırpma tellerinin temiz ve kuru olmasına dikkat etmeli.

Yumurtalar köpükleşmeye başlayıp kıvamı yoğunlaşır yoğunlaşmaz şeker, iki aşamada eklenmeli.