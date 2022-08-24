Ankara Tava malzemeleri neler, nasıl yapılır? Ankara Tava tarifi...
Ankara'nın en iyi bilinen yerel yemeklerden birisi olan Ankara Tava, etli ve sebzeli bir pilav veya şehriye yemeğidir. Günümüzde yemekhane ve kafeteryalarda çıkartılan her türlü pilav üzeri etli yemeğe Ankara kebabı denme eğilimi vardır. Peki, orijinal tarifiyle Ankara Tava malzemeleri neler, nasıl yapılır? Ankara Tava tarifi...
Ankara Tava, eski Ankara mutfağına ait bir yemektir. Geleneksel olarak düğün, ölüm, hıdrellez, mesire gibi toplanılan özel zamanlarda ve yanında cacık, turşu, salata ya da hoşaf ile yenir. İşte, 'Ankara Tava nasıl yapılır?' sorusunun cevabı...
ANKARA TAVA MALZEMELERİ NELERDİR?
- 350 gr parça et
- 1 soğan
- 2 orta boy domates
- 2 sivri biber
- 2 salçalık kırmızı biber
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- Ayçiçeği yağı
- 1 kase arpa şehriye
- Sıcak su
- Tuz
ANKARA TAVA NASIL YAPILIR?
- Öncelikle tavanın içerisine sıvı yağ ve şehriyeleri ekleyerek kavurun. Üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyip yumuşayana kadar kısık ateşte pişirin. Tuz ve baharatları ekleyin.
- Orta büyüklükte parçalar şeklinde doğranmış eti, başka bir tencereye alıp biraz yağ ilavesiyle soteleyin.
- İnce doğranmış soğanı da üzerine ekleyin ve sotelemeye devam edin.
- Etin büyüklüğüne göre kesilmiş biberleri de sotenin içerisine ilave edin. Yine aynı büyüklükte kesilmiş domatesi de ilave edip, pişirmeye devam edin.
- Domates salçası ve tuzu ekleyip malzeme yumuşayana kadar pişirin. Tuzla tatlandırın.
- Önceden kavurduğunuz arpa şehriyeyi servis tabağına alın ve üzerine eti ekleyerek sunuma hazırlayın.
- Ankara tavayı, yanına çok yakışan kıl biber turşusu ile birlikte servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.
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