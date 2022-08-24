Ankara Tava malzemeleri neler, nasıl yapılır? Ankara Tava tarifi...

24 Ağustos 2022 Çarşamba, 16:00

Ankara Tava, eski Ankara mutfağına ait bir yemektir. Geleneksel olarak düğün, ölüm, hıdrellez, mesire gibi toplanılan özel zamanlarda ve yanında cacık, turşu, salata ya da hoşaf ile yenir. İşte, 'Ankara Tava nasıl yapılır?' sorusunun cevabı...

ANKARA TAVA MALZEMELERİ NELERDİR?

350 gr parça et

1 soğan

2 orta boy domates

2 sivri biber

2 salçalık kırmızı biber

1 yemek kaşığı domates salçası

Ayçiçeği yağı

1 kase arpa şehriye

Sıcak su

Tuz



ANKARA TAVA NASIL YAPILIR?

Öncelikle tavanın içerisine sıvı yağ ve şehriyeleri ekleyerek kavurun. Üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyip yumuşayana kadar kısık ateşte pişirin. Tuz ve baharatları ekleyin.

Orta büyüklükte parçalar şeklinde doğranmış eti, başka bir tencereye alıp biraz yağ ilavesiyle soteleyin.

İnce doğranmış soğanı da üzerine ekleyin ve sotelemeye devam edin.

Etin büyüklüğüne göre kesilmiş biberleri de sotenin içerisine ilave edin. Yine aynı büyüklükte kesilmiş domatesi de ilave edip, pişirmeye devam edin.

Domates salçası ve tuzu ekleyip malzeme yumuşayana kadar pişirin. Tuzla tatlandırın.

Önceden kavurduğunuz arpa şehriyeyi servis tabağına alın ve üzerine eti ekleyerek sunuma hazırlayın.