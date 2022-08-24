Pirinçli elma dolması malzemeleri nelerdir, nasıl yapılır? Orijinal elma dolması tarifi...
Osmanlı mutfağının eşsiz yemeklerinden biri olan elma dolması, Türkiye'de birçok yörede yapılan, oldukça sevilen bir lezzettir. Peki, pirinçli elma dolması malzemeleri nelerdir, nasıl yapılır? Orijinal elma dolması tarifi...
Türkiye'nin birçok yerinde farklı tariflerle yapılan elma dolması, Niğde'ye özgü bir yemek olarak biliniyor. Farklı ve lezzetli bir tarif arayanlar için iyi bir tercih olan 'elma dolması nasıl yapılır?' sorusunu sizin için cevaplandırdık. İşte ayrıntılar...
PİRİNÇLİ ELMA DOLMASI MALZEMELERİ NELERDİR?
- 8 adet orta boy Niğde elması
- 1 çay bardağı pirinç
- -½ çay bardağı kıyma
- 1 kaşık yağ
- 5 kaşık toz şeker
- İhtiyaç kadar tuz
ELMA DOLMASI NASIL YAPILIR?
- Elmaların kabukları soyulur. Şekilleri bozulmadan sap kısmından başlanarak elmalar parçalanmadan oyulur.
- Elmalar kararmasın diye limonlu suya konur. Ayrı bir kapta yıkanmış pirinç, kıyma, yağ ve tuz harmanlanır.
- Çay kaşığı yardımı ile elmaların oyuk kısmına dikkatlice doldurulur.
- Elmalar, tencereye dizilir. Üstüne toz şeker serpilerek suyu ayarlanır. Pirinçler açılıncaya kadar kısık ateşte pişirilir.
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