Soğan doğrarken neden ağlarız? Ev hanımlarının korkulu rüyası sona erecek...
Soğan doğrarken hemen hemen herkesin gözleri yaşarır. Özellikle ev hanımlarının en büyük sorunlarından olan soğan doğramak bu tekniklerle sona erecek. İşte soğan doğrarken gözlerimizi yaşarmayı engelleyecek teknikler...
Soğan kesildiğinde özellikler evde yemek yapan insanlar göz yaşarmasından muzdarip olurlar. Herkes soymak isterken gözlerini yaşamasını engellemek ister. İşte soğanın gözlerimizi yaşarmasını engelletecek teknikler...
SOĞAN NEDEN GÖZLERİMİZİ YAŞARTIR?
Soğan kesildiğinde, hücrelerinde bulunan amino asitler, enzimler ve sülfür bileşikleri bir araya gelerek bir gaz olan sinpropanethial-S-oksit oluştururlar. Bu gaz, atmosferle temas ettiğinde sülfürik asit haline gelir. Gözle temas ettiğinde ise gözyaşı salgı bezlerini uyararak bir savunma tepkisi başlatır. Göz yaşartıcı etki, soğanın içerdiği bu gazın göz yüzeyindeki sinir uçlarını tahriş etmesinden kaynaklanır.
SOĞANI BUZLUKTA 10-15 DAKİKA BEKLETİN
Soğan doğrama işleminden önce soğanları 10-15 dakika boyunca buzlukta bekletmek, gözleri korumak için etkili bir yöntemdir. Bu süre zarfında soğanın hücrelerindeki uçucu maddelerin salınımı azalır, bu da gözleri tahriş etme olasılığını düşürür. Ayrıca, doğrayacağınız soğanları elmaların veya patateslerin yanına koymamak, buzdolabının istenmeyen kokularla dolmasını önleyerek daha ferah bir mutfak ortamı sağlar.
SOĞANI SU ALTINDA DOĞRAYIN
Soğanı doğrarken, soğanı su altında tutarak kesmek, uçucu maddelerin suda emilmesini sağlar ve gözleri korur. Kesim tekniklerinizi değiştirmek, soğanın salgılarını daha az serbest bırakabilir. Hızlı ve keskin bir bıçak kullanmak önemlidir.
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