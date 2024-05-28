Soğuk hava hasadı vurdu: Yüzde 50 verim kaybı yaşandı

Kastamonu’da hava sıcaklıklarının düşmesi sebebiyle, çiçek açan ceviz ağaçları yandı. Yıllık yaklaşık 6 bin ton ceviz üretiminin yapıldığı Kastamonu’da yüzde 50 verim kaybının yaşanması bekleniyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2024 - 11:50
Soğuk hava hasadı vurdu: Yüzde 50 verim kaybı yaşandı
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Kastamonu’da geçen hafta hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi sonucu ceviz ağaçlandı yandı. Yıllık 6 bin ton civarında ceviz üretimi yapılan Kastamonu’da il merkezi başta olmak üzere Araç, Azdavay, Ağlı, Daday, Devrekani, Küre, Taşköprü, Hanönü, Tosya, İhsangazi, Pınarbaşı, Şenpazar ve Seydiler ilçesinde çiçek açan ceviz çiçekleri yandı. 

İklim değişikliği sebebiyle Şubat ayının sıcak geçmesi neticesinde erken uyanan ceviz ağaçlarının çiçekleri, Mayıs ayındaki soğuk havadan etkilenerek yandı.

10 yıl önce Kastamonu’daki 20 bin dönüm arazisine 3 bin civarında ceviz fidanı dikerek ceviz yetiştirmeye başlayan Kastamonu Ticaret Borsası Başkanı Serdar İzbeli’nin yetiştirdiği ceviz ağaçlarının da tamamı soğuk havadan etkilendi. Erken açan ceviz ağaçlarının çiçekleri yanarak kurudu.


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