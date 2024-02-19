Soğuk havada gözlerinizi korumanın pratik yolu: Vazelin trendi doğru mu?

Güzellik ve cilt bakımında doğal ürünlere olan ilgi giderek artıyor, ve son trendler arasında vazelinin öne çıktığını söylemek mümkün. Zamanla unutulan bu mucizevi malzeme, şimdi birçok güzellik rutininde başrol oynuyor...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 14:36
Soğuk havada gözlerinizi korumanın pratik yolu: Vazelin trendi doğru mu?
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Vazelinin kullanımı, cilt bakımından makyaj temizliğine, saç bakımından dudak nemlendirmeye kadar geniş bir yelpazede kendine yer buluyor. Geleneksel güzellik ürünleri yerine doğal ve basit çözümlere yönelenler için vazelin, doğanın bize sunduğu pratik bir çözüm olarak tekrar popülerlik kazanıyor. Peki, vazeline ne işe yarar?

VAZELİN NE İŞE YARAR?

Vazelin, petrol jölesi gibi maddelerden elde edilen bir üründür ve birçok farklı amaç için kullanılabilir. İşte vazelinin yaygın kullanım alanları:

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Cilt Bakımı: Vazelin, cilde nem sağlayabilir ve kurulukla mücadele eder. 

Dudak Bakımı: Dudakları nemlendirmek ve çatlamaları önlemek için vazelin sıkça tercih edilir. 

El ve Ayak Bakımı: Özellikle kuru dirsekler, topuklar veya eller için vazelin kullanılabilir. 

Makyaj Temizleme: Vazelin, suya dayanıklı makyajın temizlenmesinde etkili olabilir. 

Yara ve Çatlak Bakımı: Küçük kesikler, çatlaklar veya tahriş olmuş ciltlerde vazelin kullanmak, bu bölgelerin iyileşmesine yardımcı olabilir.

Sosyal medyada güzellik alanında yeni bir trend ortaya çıktı ve influencer'lar gözlerin köşelerine vazelin sürmenin soğuk havalarda göz sulanmasını ve makyajın bulaşmasını önleyebileceğini iddia ediyor. Ancak, uzmanlar bu trendin göz sağlığına zarar verebileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Doktorlar vazelin uygulamanın makyajın bozulmasını engelleybileceğini onaylıyor. Ancak, hijyenik olmayan uygulamaların gözlere zarar verme ihtimali bulunuyor.

Göz suyu çizgisine vazelin sürmenin görüşü bozabileceğini ve muhtemelen tahrişe neden olabileceği söyleniyor. Bu nedenle, göz suyu çizgisine uygulama yapmaktan kaçınılması gerektiği vurgulanıyor. Göz altına vazelin uygularken, bakteri bulaşmasını önlemek için temiz bir ürün kullanılması gerekir.

TEK YOL VAZELİN DEĞİL!

Göz akıntısını gidermenin tek yolu vazelin değil. Göz kuruluğu soğuk havalarda artar ve güneş gözlüğü takmak, şapka giymenin ve araç kullanırken havalandırma deliklerinden uzak durmak da bu durumu azaltabilir.


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