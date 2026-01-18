Cumhuriyet Gazetesi Logo
18.01.2026 17:56:00
Soğuk havalar kilo almanıza neden olmasın: Kış aylarında metabolizmayı hızlandırmanın 10 etkili yolu

Kış aylarında yavaşlayan metabolizma; kilo artışı, halsizlik ve enerji düşüklüğüne yol açabilir. Peki, soğuk havalarda formunuzu korumak için dikkat etmeniz gerekenler nelerdir? İşte, kış aylarında metabolizmayı hızlandırmanın 10 etkili yolu...

Havaların soğumasıyla birlikte hareket azalır, sıcak ve kalorili yiyeceklere yönelim artar. Bu durum metabolizma hızının düşmesine ve kilo kontrolünün zorlaşmasına neden olur. Oysa metabolizma, yalnızca genetik değil; beslenme biçimi, günlük alışkanlıklar ve yaşam tarzıyla da yakından ilişkilidir. Peki, soğuk havalarda formunuzu korumak için dikkat etmeniz gerekenler nelerdir? İşte, kış aylarında metabolizmayı hızlandırmanın 10 etkili yolu...

KIŞ AYLARINDA METABOLİZMAYI HIZLANDIRMANIN 10 ETKİLİ YOLU

1. Güne protein ağırlıklı kahvaltıyla başlayın

Protein, sindirimi sırasında daha fazla enerji harcatır ve metabolizmayı uyarır.

  • Yumurta, yoğurt ve peynir gibi protein kaynaklarını tercih edin
  • Kahvaltıyı atlamamaya özen gösterin

2. Sıcak ve metabolizma dostu içecekler tüketin

Soğuk havalarda sıcak içecekler vücut ısısını artırarak metabolizmayı destekler.

  • Yeşil çay
  • Zencefilli veya tarçınlı bitki çayları
  • Şekersiz sıcak su-limon

3. Baharatları mutfağınızdan eksik etmeyin

Baharatlar termojenik etki göstererek kalori yakımını artırır.

  • Pul biber
  • Karabiber
  • Zencefil
  • Tarçın

4. Soğuk havaya rağmen hareketi artırın

Kış aylarında hareketsizlik metabolizmanın en büyük düşmanıdır.

  • Evde egzersiz yapın
  • Kısa yürüyüşleri ihmal etmeyin
  • Merdiven kullanmayı alışkanlık hâline getirin

5. Yeterli su tüketimini sürdürün

Soğuk havalarda susuzluk hissi azalır ancak su ihtiyacı devam eder.

  • Günde en az 2 litre su için
  • Sıcak su tüketimiyle su içmeyi kolaylaştırın

6. Ara öğünleri atlamayın

Uzun süre aç kalmak metabolizmayı yavaşlatır.

  • Kuruyemiş, yoğurt veya meyve tercih edin
  • Kan şekerini dengede tutun

7. Uyku düzeninizi koruyun

Yetersiz uyku hormon dengesini bozarak metabolizma hızını düşürür.

  • Günde 7–8 saat uyuyun
  • Geç saatlerde yemek yemekten kaçının

8. Kas kütlesini destekleyin

Kas oranı arttıkça vücut daha fazla enerji harcar.

  • Direnç egzersizleri yapın
  • Protein alımını dengeleyin

9. D vitamini seviyenize dikkat edin

Kış aylarında güneş ışığı azalır, bu da metabolizmayı olumsuz etkileyebilir.

  • Doktor kontrolünde D vitamini desteği alın
  • Güneşli günlerde açık havaya çıkın

10. Öğün saatlerini düzenli tutun

Düzensiz beslenme metabolizmanın yavaşlamasına neden olur.

  • Aynı saatlerde yemek yemeye çalışın
  • Gece geç saatlerde atıştırmalıklardan kaçının
