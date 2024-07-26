Söke Ovası’nda ‘beyaz altın’ yüzünü gösterdi: 'Bebek gibi ilgi istiyor' Hasadı eylül ayında...
Aydın’ın Söke ilçesinde beyaz altın olarak bilinen pamuğun zararlılardan korunması ve sağlıklı bir bitki gelişim süreci amacıyla arazilerde gerçekleştirilen gözlemler devam ederken ekili pamuklar yüzünü göstermeye başladı.
Aydın tarımının tansiyonunu belirleyen pamukta sezon hareketliliği devam ederken, önemli pamuk üretim merkezlerinden Söke Ovası’nda pamuklar yüzünü göstermeye başladı. Adeta çocuk gibi ilgi isteyen ve hiçbir zaman yağmuru sevmeyen pamuk, yoğun emeğin ardından açmaya başlarken, üreticileri sevindirdi.
Her yıl 550 bin dönümün üzerinde ekimi yapılan pamuk, gelinliğini giyerken, üreticiler de hasat sezonu için hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor. Genellikle Eylül gibi sonbahar aylarında hasadına başlanan pamuk, bu yıl rekolte açısından üreticilerin beklentilerini yükseltirken, yaşanan kuraklık ise endişe veriyor. Aydın genelinde yaşanan kuraklığa rağmen pamuktan istedikleri verimi alacaklarını tahmin eden üreticiler, pamuğun rekolte yönünden altın yıllarından birisinin olmasını beklerken, geçen seneki düşük fiyatlardan dolayı bu yılki fiyatların belirsizliğini merakla bekliyor.
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