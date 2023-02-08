Sol el ve ayağı ile çivi çakıp, filografi tablolar yapıyor

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 07:00

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 07:00

Van'ın İpekyolu ilçesinde hizmet veren Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Müdürlüğü Merkezi'nde engelli bireyler, resim, müzik, ahşap boyama ve filografi kurslarında haftada 5 gün eğitim alma imkanı buluyor. Merkeze gelen Sitti ve Halit Timur’un 9 çocuğundan serebral palsili, Van YYÜ Resim Öğretmenliği Bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi Nahide Timur, filografi sanatıyla yaşama tutunuyor. Sağ bacağını ve elini kullanamadığı için sol el ve ayağı ile tahta plakaya çivi çakarak filografi tablolar yapan Timur, kendisine destek olan ailesi ve öğretmenine teşekkür etti. Kızının çalışmalarını izleyen Sitti Timur, kızıyla gurur duyduğunu söyledi.

ÇİVİLERİ SOL EL VE AYAĞI İLE ÇAKIYOR

Resim öğretmenliğinin yanı sıra aynı üniversitede ön lisans olarak organik tarım bölümüne de devam eden Timur, "2018 yılında filografi iş atölyesinde başladım. Bu çalışmaya ilk başladığımda biraz zorlandım. Ağabeyimin desteğiyle başlamıştım. Tahtayı getiriyoruz. Sonra çiviyi tahta plakaya çıkarıyoruz. Sonraki aşamada ise ip sargısı yapıyoruz. Sağ el ve ayağımı kullanamadığım için çivileri sol ayak ve elimde tahta plakaya çakıyorum. YYÜ'de de ilk serebral palsi hastası öğrenciyim. Dini figürler, saat ve insan figürleri yapıyorum. Yaptığım eserleri sipariş üzerine satıp, okul harçlığımı da bu şekilde çıkarıyorum. Burada tüm engelleri aşıp, engelli arkadaşlarıma da umut oluyorum. 25 yıldır tedavi oluyorum" dedi.

'AİLELERİN ENGELLİLERE SAHIP ÇIKMASINI DİLİYORUM'

Çalışmaları yaparken ailesinden de destek aldığını anlatan Timur, "Kendimi geliştirdim. Tüm engellilere bir umut ışığı olmak istiyorum. Ailelerin engellilere sahip çıkmasını diliyorum. Biz 9 kardeşiz, babam biz 6 kardeşi üniversitede okutuyor. Diğer kardeşlerim de evlendi. Bu konuda öğretmenimin de bana büyük destekleri oldu" diye konuştu.

Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Müdürlüğü Merkezi'nde özel eğitim öğretmenliği yapan Cumali Özer ise Nahide'nin çok yetenekli bir öğrenci olduğunu söyledi. Özer, "Nahide 2018'de bize geldi. İlk geldiğinde engel durumundan dolayı sağ el ve ayağını kullanamıyordu. Bu nedenle biraz zorlandı. Zamanla gördük ki Nahide birbirinden güzel işler ortaya çıkardı. Bu çalışmaları da sol kol ve eliyle çivileri çakıp, iple kullanarak güzel tablolar ortaya çıkarıyor" dedi.