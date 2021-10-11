Somali yapımı bir film ilk kez Oscar'a aday gösterildi
Somalili yönetmen Khadar Ayderus Ahmed'in 'Mezarcının Karısı' (The Gravedigger's Wife) isimli filmi, ülkesinin ilk Oscar adayı oldu. 94. Oscar Ödülleri, gelecek sene martta sahiplerini bulacak.
Yönetmen Khadar Ayderus Ahmed'in 'Mezarcının Karısı' (The Gravedigger's Wife) adlı filmi, ülkesinin ilk Oscar adayı olarak tariha geçti.
Sputnik Türkiye'nin ScreenDaily'nin haberinden aktardığına göre, aynı zamanda Finlandiya vatandaşı olan yönetmenin Cibuti'de çektiği film, Somali Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ilk kez kurduğu Oscar Komitesi tarafından aday gösterildi.
Somali film sektöründeki çok sayıda önemli ismin görev aldığı film, Cannes Film Festivali'nde gösterime girerek de bir ilke imza atarken Toronto Film Festivali'nden ödülle döndü.
Bir mezarcının hastalanan eşini kurtarma ve ailesini bir arada tutma mücadelesini anlatan filmin başrolünde Finlandiya vatandaşı Somalili aktör Ömer Abdi ve Kanada vatandaşı Somalili model Yasmin Warsame oynuyor.
94. Oscar Ödülleri, gelecek sene martta sahiplerini bulacak.
1981 doğumlu yönetmen, 16 yaşında ailesiyle Finlandiya'ya iltica etmişti.
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- İşte Erdoğan'ın yerine geçebilecek isim
- 7 milyon gurbetçi endişe içinde
- Kaftancıoğlu'ndan Tamer Karadağlı'ya sert eleştiri
- Gaziantep’e havan saldırısı
- Erdoğan kimin cumhurbaşkanı?
- Öğrenci servisi devrildi
- Avrupa’daki yurttaşlardan Erdoğan'a 'yanıt'
- Tüm Türkiye'de tek acil numaraya geçildi!
- Aşıya rağmen vaka neden yükseliyor diyenlere sert yanıt!
- Piyasaların gözü saat 14.00'te