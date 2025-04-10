Somer Sivrioğlu hakkında 'MasterChef’ten kovuldu' iddiasına yalanlama

Yayınlanma: 10.04.2025 - 15:17

Güncelleme: 10.04.2025 - 15:17

MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu’nun, 2 Nisan boykot gününde yaptığı paylaşım sonrası TV8 ile arasının açıldığı ve programdan kovulduğu iddiaları sosyal medyada gündeme geldi. Ancak bu iddialar, Sivrioğlu'nun menajeri aracılığıyla yapılan açıklamayla yalanlandı.

"BOYKOTU BÖYLE BIR EKONOMİDE DOĞRU BULMUYORUM"

2 Nisan'da restoran kapılarına asılan “We are closed” (Kapalıyız) yazısıyla dikkat çeken Somer Sivrioğlu, bu paylaşımıyla boykota destek verdiği yorumlarına maruz kalmıştı. Ancak menajeri aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Genel protestoyu desteklemiyorum, boykotu böyle bir ekonomide doğru bulmuyorum" diyerek yanlış anlaşılmalara açıklık getirdi.

"EVİMİZDEYİZ, BAŞLADIK"

Somer Şef, çıkan haberlerin ardından doğrudan açıklama yapmasa da sosyal medya hesabından MasterChef setinden bir kare paylaşarak “Evimizdeyiz, başladık” notunu düştü. Bu paylaşımı, programdaki görevine devam ettiğinin bir göstergesi olarak yorumlandı.

Sivrioğlu’nun paylaşımına hem destekleyici hem de eleştirel yorumlar geldi. Gelen tepkiler sonrası Somer Şef, sosyal medya hesabındaki yorumları sınırlandırma yoluna gitti.