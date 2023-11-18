Atilla Taş'tan Ekrem İmamoğlu'na sert sözler!

Ekrem İmamoğlu'nun "Ben CHP'nin seçim kaybetmemiş bir üyesiyim" sözlerine yanıt veren şarkıcı Atilla Taş, İmamoğlu'nu sinsilik ve kurnazlıkla suçladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.11.2023 - 17:03
Atilla Taş'tan Ekrem İmamoğlu'na sert sözler!
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Paylaşımları ile sürekli dikkateleri üzerine çeken Attilla Taş, Ekrem İmamoğlu'nun 'seçim kaybetmediğini' söylemesi üzerine, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na ateş püskürdü.

İmamaoğlu yaptığı açıklamada, "Ben CHP'nin 15 yıllık üyesiyim. Artı üyeliğini, ilçe başkanlığını yapmış, ilçe belediye başkanlığını kazanmış, iki kez de İBB'nin ardı ardına seçimini kazanmış, tabiri caizse biraz ukalaca olacak ama seçim kaybetmemiş üyesiyim. Onun için CHP'liliğimi kimse tartışmaya açamaz" ifadelerini kullandı.

Bu ifadeler üzerine İmamoğluna X hesabı üzerinden yanıt veren Taş, "CHP üyesisin ama seçim kaybetmemişsin öyle mi? Bütün mitinglerde vardın. Seçim gecesi çıkıp “kazanıyoruz!” diye hepimizi kandırdın. Ama kaybeden sadece Kılıçdaroğlu ve sen Hep kazandın öyle mi? Çok kurnaz, sinsi ve samimiyetsizsin Ekremcim!" dedi.

 


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