Son Dakika Haberi... Çocuklar Duymasın'ın 'Seyyar Tayyar'ı Muhammet Emin Gümüşkaya hayatını kaybetti!

Yayınlanma: 18.02.2025 - 12:09

Güncelleme: 18.02.2025 - 12:16

Çocuklar Duymasın'daki 'Seyyar Tayyar' tiplemesiyle hafızalara kazınan usta oyuncu Muhammet Emin Gümüşkaya'nın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Usta oyuncunun vefat haberini, yakın arkadaşı Zafer Algöz sosyal medya hesabından duyurdu.

Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



"Emin Gümüşkaya’yı kaybettik…Hayatımızda hep yeri olan meslek büyüğümüzdü…Allah rahmet eylesin"

MUHAMMET EMİN GÜMÜŞKAYA KİMDİR?

10 Ocak 1948’de İstanbul’da doğan Emin Gümüşkaya, İstanbul Devlet Konservatuvarı’nda eğitim aldı. Oyunculuk kariyerine 1985 yılında adım atan Gümüşkaya, uzun yıllar boyunca sahne ve ekranlarda pek çok karaktere hayat verdi.

2002 yılında Devlet Tiyatrolarından emekli olan usta oyuncu, Çocuklar Duymasın ve Seksenler gibi sevilen dizilerde rol aldı. Tiyatro sahnesinde de önemli yapımlarda yer alan Gümüşkaya, sanat hayatı boyunca sayısız projeye imza attı.