Son Dakika: Onur Şener'in katil zanlılarının yıllar önceki görüntüleri ortaya çıktı
Ankara'da iki gün önce öldürülen müzisyen Onur Şener'in katil zanlılarının yıllar önce şarkı söyledikleri görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde katil zanlıları Semih Soyalp ve Ali Gündüz saz ve gitar çalıp şarkı söylüyor.
Ankara Çankaya'daki bir eğlence mekanında 45 yaşındaki müzisyen Onur Şener, kendisinden istek şarkıda bulunan İlker K.'ye şarkıyı bilmediği için söyleyemeyeceğini belirtti. Bunun üzerine eğlence mekanının önünde Onur Şener ile İlker K. ve beraberindekiler arasında kavga çıktı.
Kesici bir aletle vücuduna aldığı darbeler sonucu ağır yaralanan Şener, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Olayla ilgili başta İlker Y. ile Ali G., Semih S., Jale E., ve Gözde G. olmak üzere toplam 5 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerden İlker K., Ali Gündüz ve Semih Soyalp., tutuklandı. J.E. ve G.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
CENAZE TÖRENİNDE GÖZYAŞLARI SEL OLDU
Şener için Cebeci Asri Mezarlığında yer alan İsmet Oğultürk Camii'nde cenaze töreni gerçekleştirildi. Genç sanatçının cenazesine Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Şener'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra müzik camiasından pek çok isim yer aldı.
Gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlanan Şener'in cansız bedeni, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere defin alanına götürüldü. Şener’in daha önce eşinden boşandığı eşinden 5 buçuk yaşında bir kız çocuğu öğrenildi.
VİDEOLARI ORTAYA ÇIKTI
Onur Şener'i öldüren katil zanlıları elektrik mühendisi Semih Soyalp ve iş müfettişi Ali Gündüz'ün Youtube'da 15 yıl önce paylaştıkları video ortaya çıktı. Videoda iki katil zanlısı, arkadaşlarıyla birlikte saz ve gitar çalarak şarkı söylediği görüldü.
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