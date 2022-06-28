Son Dakika: Usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın cenaze programı belli oldu

28 Haziran 2022 Salı, 12:00

Yeşilçam’ın usta sanatçısı Cüneyt Arkın, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 85 yaşında hayatını kaybetmişti.

Usta isim Arkın'ın cenaze programı belli oldu.

Arkın için perşembe günü saat 10.00'da Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlenecek. Usta oyuncu, Teşvikiye Camisi'nde öğle namazından sonra kılınacak cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.