Son Dakika... Usta sanatçı Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Usta sanatçı Ahmet Uğurlu, 71 yaşında hayatını kaybetti.
Oyuncu Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti. Uğurlu'nun ölüm haberini komedyen Cem Yılmaz duyurdu.
Cem Yılmaz paylaşımında, "Çocukluk arkadaşlarım Taner kardeşimin ve Tuna abimin dayısı, Mustafa abimizin abisi değerli büyüğümüz Ahmet Uğurlu abimizin mekanı cennet olsun. Ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar dilerim… Gençlik kahramanımızdı mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.
Çocukluk arkadaşlarım Taner kardeşimin ve Tuna abimin dayısı,Mustafa abimizin abisi değerli büyüğümüz Ahmet Uğurlu abimizin mekanı cennet olsun ..Ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar dilerim …Gençlik kahramanımızdı mekanı cennet olsun ?? pic.twitter.com/QgPI8YkxuV— Cem Yılmaz (@CMYLMZ) May 30, 2024
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