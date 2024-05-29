Lüks rezidansta 21 yaşındaki gencin şüpheli ölümü: Çatıdan düşüp hayatını kaybetti

Yayınlanma: 29.05.2024 - 11:17

Güncelleme: 29.05.2024 - 11:17

Kağıthane Talatpaşa Mahallesi’nde 20.40 sıralarında iddiaya göre akşam saatlerinde düşme sesi duyan vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı incelemeler sonucunda düşen ve kimliği tespit edilen Emir Germi’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurdu. Görgü şahitleri gencin çatıdan düştüğünü söylerken, Alperen P., ise ev arkadaşının ailesiyle problemleri olduğunu öne sürdü. Olay yeri inceleme ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından gencin cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayın intihar olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.