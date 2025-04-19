Son dönemde sessizliğiyle gündemdeydi: Tolga Sarıtaş baba oluyor!
Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk’tan müjdeli haber geldi. Geçtiğimiz yıl evlenen çift ilk bebeklerini bekliyor. Öte yandan Sarıtaş’ın Teşkilat dizisindeki sessizliği sosyal medyada tepki çekti.
Oyuncu Tolga Sarıtaş ile modacı Zeynep Mayruk, geçtiğimiz yıl 27 Haziran’da Çeşme’de düzenlenen bir törenle evlenmişti. Uzun süredir birlikte olan çift, mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandırmıştı. Ünlü çiftten sevindiren haber geldi.
Birsen Altuntaş’ın haberine göre, 33 yaşındaki Tolga Sarıtaş baba olmaya hazırlanıyor.
Geçtiğimiz yıl evlilik sonrası bebek sorularına "Evlilik güzel gidiyor. Baba olmayı tabii ki istiyorum ama bu işler nasip kısmet" şeklinde yanıt veren Sarıtaş, hayalini gerçekleştirmeye bir adım daha yaklaştı.
ROL ARAKADAŞINA DESTEK VERMEYİŞİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ
Öte yandan, TRT 1 ekranlarında yayımlanan Teşkilat dizisinde başrol oynayan Aybüke Pusat’ın, ülke genelindeki boykot hareketine destek çağrısı yapmasının ardından diziden çıkarılması büyük yankı uyandırmıştı. Bu karar sonrası TRT’nin projelerinde yer alan oyuncular Boran Kuzum ve Furkan Andıç da benzer şekilde dizilerden çıkarılmıştı.
Aybüke Pusat ile başrolü paylaşan Tolga Sarıtaş ise yaşanan sürece dair herhangi bir paylaşımda bulunmamıştı. Sosyal medyada birçok kullanıcı, Sarıtaş’a sessizliğini bozması yönünde çağrıda bulundu. Ancak oyuncunun sosyal medya hesabını yorumlara kapatması, bazı takipçileri tarafından tepkiyle karşılandı.
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