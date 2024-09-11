Son yılların en yüksek rekoltesi elde edildi: Antep fıstığını kavlatma mesaisi sürüyor

Yayınlanma: 11.09.2024 - 15:12

Güncelleme: 11.09.2024 - 15:12

Türkiye'nin en önemli tarımsal ihraç ürünlerinin başında gelen ve baklava başta olmak üzere birçok alanda kullanılan Antep fıstığı, hasat sürecinin ardından fabrikalarda işlendikten sonra tezgâhlardaki yerini alıyor.

Gastronomi kenti Gaziantep'te fıstık, kavlatma tesislerinde dış kabuğu soyularak güneşte kurutulan Antep fıstığı, daha sonra çiftçiye teslim ediliyor. Antep fıstığı üretiminde önemli bir yere sahip olan Gaziantep'te fıstık hasadı tüm güzelliğiyle devam ediyor. Baklavadan yemeklere, tatlılardan çerezlere kadar hemen her alanda mutfakların da değişmez lezzetleri arasında yer alan Antep fıstığının tarladan tezgâha zorlu yolculuğu, renkli görüntülere neden oluyor. Gastronomi şehri Gaziantep'te, fıstık yetiştiricilerinin bin bir zahmetle yetiştirdikleri, kentin en önemli geçim kaynaklarından olan ve bölgede “yeşil altın” olarak da nitelendirilen Antep fıstığının kabuğunun soyma işlemi için kavlatma tesislerinde yoğun bir mesai harcanıyor.