'Sonsuz kimyasallar' için çığır açan çözüm: PFAS'ı yok eden mikroplar bulundu: Çevre kirliliğine karşı yeni bir umut olacak!

Yayınlanma: 21.08.2024 - 17:44

Güncelleme: 21.08.2024 - 17:44

Bilim insanları, çevreyi tehdit eden ve çözünmeyen "sonsuz kimyasallar" olarak bilinen PFAS'ı (Per- ve poliflorlu alkil maddeler) yok edebilen mikropları keşfetti.

PFAS NEDİR?

PFAS, insan yapımı maddeler olup, çevrede çözünmeden kalabilme özellikleri nedeniyle ciddi bir tehlike oluşturuyor. Bu maddeler, sağlık sorunlarıyla ilişkilendirilmiş olup, yiyecek ve içeceklerde de bulunmaları uzmanlar ve hükümetler tarafından endişeyle izlenmektedir.

MİKROPLARIN GÜCÜ KULLANILACAK

California Riverside Üniversitesi'nden Kimyasal ve Çevre Mühendisliği Bölümü'nden Doçent Dr. Yujie Men ve ekibi, PFAS'ın güçlü karbon-flor bağlarını parçalayabilen dört farklı Acetobacterium türü keşfetti. Bu mikroplar, deflorinasyon adı verilen bir süreçle bu bağları parçalayarak flor atomlarını serbest bırakıyor. Normalde bu atomlar bakteriler için ölümcül olabilse de, keşfedilen türler özel pompalar sayesinde bu atomları hücre dışına atarak hayatta kalabiliyorlar. Bu keşif, PFAS'ın neden olduğu kirliliğin arıtılmasında devrim niteliğinde olabilir.

ÇEVRE TEMİZLİĞİ İÇİN YENİ UMUT

Geleneksel arıtma yöntemleri genellikle yüksek maliyetli ve sınırlı etkili olabiliyor. Ancak bu mikropların kullanılması, özellikle yeraltı sularının temizlenmesinde daha ekonomik ve etkili bir çözüm sunabilir. PFAS'ın neden olduğu kirlilikle mücadelede yeni bir kapı aralayan bu çalışma, çevre temizliği ve halk sağlığı açısından büyük bir umut vaat ediyor.