Sosyal medya bu fotoğrafı konuşuyor: Yeşim Salkım ve Whitney Houston arkadaş çıktı

Yayınlanma: 07.03.2025 - 17:27

Güncelleme: 07.03.2025 - 17:28

Şarkıcı Yeşim Salkım ile 2012 yılında hayatını kaybeden dünyaca ünlü efsanevi şarkıcı Whitney Houston'ın arkadaşlığı sosyal medyada gündemde.

YILLAR ÖNCEKİ KARE GÜNDEM OLDU

Salkım'ın yıllar önce Whitney Houston ile çekilen karesi gündem oldu.

X platformunda bir kullanıcının,"Yeşim Salkım ve Whitney Houston fotoğrafı var çıldıracağım. Bu büyüklük şaka mı" notuyla yaptığı paylaşıma Salkım kayıtsız kalmadı.

"YALNIZ MÜTHİŞ GÜZEL ARKADAŞTI..."

Salkım, Houston ile bir zamanlar arkadaş olduklarını vurgulayarak, "Biz edebimizden hava atmıyoruz kimseye. Daha kimler kimler var da boşver. Yalnız müthiş güzel arkadaştı. İnan bana benim gibi yaktı kadın aşktan kendini" dedi.

WHITNEY HOUSTON KİMDİR?

ABD’nin güçlü seslerinden ünlü şarkıcı Whitney Houston 2012 yılında bir otel odasında ölü bulundu. Houston'ın ölüm sebebinin uyuşturucu kullanımı ve kalp hastalıklarının da etkisiyle kazayla boğulma olduğu biliniyor.

Whitney Houston, başrollerini Kevin Costner'la paylaştığı "The Bodyguard" filmiyle adını duyurdu. Houston, filmin unutulmaz şarkısı "I Will Always Love You" ile 90'lı yıllara damgasını vurdu.