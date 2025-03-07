Sosyal medya en büyük sebebi! Uzmanlardan 'beyin çürümesi'ne karşı önlemler

Yayınlanma: 07.03.2025 - 11:17

Güncelleme: 07.03.2025 - 11:17

Son dönemde sıkça gündeme gelen ‘Beyin Çürümesi’ (Brain Rot), sosyal medyanın ve kalitesiz içeriklerin aşırı tüketimi sonucu bireylerin zihinsel işlevlerinin bozulmasını ifade ediyor. Oxford Sözlüğü, 2024 yılının kelimesi olarak ‘brain rot’ kavramını seçerek bu sorunun önemine dikkat çekti.

TalkTuBaNa’nın kurucusu ve mentor Tuba Müftüoğlu, beyin çürümesiyle mücadelede farkındalık çalışmalarının önemli bir rol oynadığını belirterek, Mindfulness (bilinçli farkındalık) tekniklerinin bilişsel işlevleri geliştirdiğini vurguladı.

BEYİN ÇÜRÜMESİ NEDİR?

Beyin çürümesi, bireylerin zihinsel ve bilişsel işlevlerinin bozulmasıyla ortaya çıkan bir durum olarak tanımlanıyor. Sosyal medyada düşük kaliteli içeriklerin uzun saatler boyunca tüketilmesi, beynin bu tür içeriklere bağımlı hale gelmesine neden oluyor. Bu süreç odaklanmayı zorlaştırırken kaygı seviyesini artırıyor ve yaşam kalitesini düşürüyor.

MINDFULNESS İLE ZİHİNSEL İŞLEVLERİ GÜÇLENDİRMEK

Mindfulness, içinde bulunulan anı fark etmek ve kabullenmek anlamına geliyor. Bilinçli farkındalık düzeyinin artması, bireylerin toksik içeriklerden etkilenmesini azaltarak odaklanmayı kolaylaştırıyor. Müftüoğlu, Mindfulness’in bireyleri otomatik pilot modundan çıkararak çevresel uyaranları daha sağlıklı bir şekilde anlamlandırmalarına yardımcı olduğunu belirtiyor.

BEYİN ÇÜRÜMESİNE KARŞI MINDFUL ADIMLAR

Beyin çürümesinden korunmak için öncelikli olarak sosyal medya kullanımının sınırlandırılması gerekiyor. Günlük ekran süresini kontrol altına almak, toksik içeriklere maruz kalmayı azaltarak zihinsel sağlığı koruyabiliyor. Ayrıca kitap okumak, günlük tutmak, yeni hobiler edinmek gibi alternatif aktiviteler bilişsel zenginliği artırıyor.

MINDFUL YÜRÜYÜŞLERİN ÖNEMİ

Sosyal medya içeriklerinin oluşturduğu zihinsel bulanıklığı gidermenin en etkili yollarından biri mindful yürüyüşler yapmak. Doğa içinde yürüyerek çevredeki detaylara odaklanmak, farkındalığı artırarak zihni dinlendiriyor. Düzenli olarak yapılan bu tür aktiviteler, düşünce yapısını değiştirmeye ve daha berrak bir zihne ulaşmaya yardımcı oluyor.

DİJİTAL DETOKS İLE ZİHİNSEL TEMİZLİK

Beyin çürümesiyle mücadelede en etkili yöntemlerden biri dijital detoks yapmak. Belirli aralıklarla sosyal medyadan uzaklaşmak, zihinsel berraklık kazandırarak bireylerin yaşam kalitesini artırabiliyor. Müftüoğlu, birkaç günlük sosyal medya molasının kaybettirmekten çok kazandırdığını belirterek, “Dijital dünya olduğu gibi kalırken, değişen tek şey zihnimizin berraklaşması olacaktır” ifadelerini kullandı.

Teknolojinin hızla ilerlediği çağımızda, farkındalığı artırarak sosyal medya kullanımını bilinçli hale getirmek, zihinsel sağlığı korumanın en önemli yollarından biri olarak öne çıkıyor.