Fenomen Dan Bilzerian, Nusret Gökçe'nin 8 yıl boyunca kendisine attığı fotoğrafları ifşa etti
Instagram fenomeni Dan Bilzerian, Katar Dünya Kupası'ndaki görüntüleriyle çok konuşulan işletmeci Nusret Gökçe'nin 2015 yılından beri kendisine attığı fotoğrafları ifşa etti. Sosyal medya hesabından Gökçe'nin kendisine attığı görüntüleri videoya alarak yayınlayan Bilzerian, "Herkes ne kadar tuhaf olduğundan bahsediyor, bunu yıllardır biliyorum" dedi.
Cinsel içerikli paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren sosyal medya fenomeni Dan Bilzerian, Katar'daki Dünya Kupası finallerinde hareketleriyle Messi'yi bunaltan ve sosyal medyada alay konusu olan Nusret Gökçe'nin kendisine attığı mesajları ifşa etti.
8 YIL BOYUNCA GÖNDERMİŞ
33,6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından Gökçe'nin kendisine 2015 yılından beri gönderdiği fotoğrafları yayınlayan fenomen, "Herkes bu salt bae'nin ne kadar tuhaf olduğundan bahsediyor, bunu yıllardır biliyorum" notunu düştü.
Gökçe'nin fenomene kendi fotoğraflarının yanı sıra konuk olduğu yarışmalardaki görüntülerini de gönderdiği görüldü.
Nusret Gökçe'nin, Bilzerian'a 2015 yılında gönderdiği "Senden hoşlanıyorum. Seni ilk gördüğümde senden hoşlandım" yazılı fotoğraf da dikkatlerden kaçmadı.
NUSRET'İN MESSİ'YE DAVRANIŞLARI DİKKAT ÇEKMİŞTİ
Fransa'yı seri penaltı atışlarında mağlup ederek Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'de karşılaşma sonrası tüm gözler Lionel Messi'deydi.
Mücadeleyi tribünde izleyen ünlü isimler arasında olan Nusret Gökçe, karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte sahaya inerken Messi ile olan iletişimi büyük dikkat çekti.
Canlı olarak ekranlara yansıya anlarda, Arjantinli yıldızı fotoğraf çekilmek için kolundan çeken ve gitmesine engel olmak isteyen Nusret Gökçe'ye Messi'nin hiç pas vermediği görüldü.
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