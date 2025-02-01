Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt, kaza geçirdi! El ve bacaklarında kesikler oluştu

Yayınlanma: 01.02.2025 - 16:53

Güncelleme: 01.02.2025 - 16:53

Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'un geçirdiği kaza sonucu el ve bacaklarında kesikler oluştu. Akalın, kazayı sosyal medya hesabından duyurarak eşinin elinde ciddi bir kesik olduğunu ve bacaklarına dikiş atıldığını belirtti.

Demet Akalın paylaşımında, “Gece ben sahnedeyken Okan Bey dışarıdan içeri girerken karanlıkta çift cama giriyor. Elinde mühim bir kesik var, gece bacaklara da dikiş atılmış. Aklım çıktı, Allah korudu” ifadelerini kullandı.