Elçin Sangu'dan Ekrem İmamoğlu'na tam destek!
Oyuncu Elçin Sangu tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sosyal medya hesabından destek verdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından, ünlü oyuncu Elçin Sangu sosyal medya hesabından tepkisini dile getirdi.
Sangu, Twitter'da "#İmamoğluYalnızDeğildir" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Adalet gecikir ama yolunu şaşırmaz derler… Demokrasinin temelini sarsan her şey, hepimizin geleceğini etkiler. Ben hâlâ 'Her şey çok güzel olacak' diyenlerdenim" ifadelerini kullandı.
Adalet gecikir ama yolunu şaşırmaz derler…— Elçin Sangu (@elcnsng) March 23, 2025
Demokrasinin temelini sarsan her şey, hepimizin geleceğini etkiler.
Ben hâlâ “Her şey çok güzel olacak” diyenlerdenim.#İmamoğluYalnızDeğildir @ekrem_imamoglu
Etiketler: #Elçin Sangu
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