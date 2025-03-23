Elçin Sangu'dan Ekrem İmamoğlu'na tam destek!

Yayınlanma: 23.03.2025 - 19:09

Güncelleme: 23.03.2025 - 20:05

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından, ünlü oyuncu Elçin Sangu sosyal medya hesabından tepkisini dile getirdi.

Sangu, Twitter'da "#İmamoğluYalnızDeğildir" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Adalet gecikir ama yolunu şaşırmaz derler… Demokrasinin temelini sarsan her şey, hepimizin geleceğini etkiler. Ben hâlâ 'Her şey çok güzel olacak' diyenlerdenim" ifadelerini kullandı.