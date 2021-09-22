Sosyal medyadan duyurdu: Almeda Abazi'nin acı günü

22 Eylül 2021 Çarşamba, 15:55

Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman ile 2017 yılında dünyaevine giren Almeda Abazi, geçtiğimiz günlerde derin bir acıyla sarsıldı. Dedesinin ölümünü sosyal medya hesabından duyurdu.

Abazi, acı haberi duyurduğu paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Alina ve Efehan'ın fotoğraflarını her sabah kime göndereceğim şimdi dedem. Hep sevilir, asla unutulmaz… Mekanın Cennet Olsun Dedem…”

Ünlü dostları ve sevenleri çok sayıda başsağlığı yorumları yaptı.

Çift, 2019 yılında ilk çocukları Efehan'ı kucaklarına almıştı. Bu yıl haziran ayında da kızları Alina dünyaya gelmişti.



Abazi'nin paylaşımı şu şekilde: